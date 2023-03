Blinken viaja à Etiópia para falar sobre processo de paz no país

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, visitará a Etiópia na próxima semana para ajudar a consolidar um frágil acordo de paz e revitalizar as relações bilaterais, informou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (10).

Blinken também visitará o Níger, onde participará de conversas sobre cooperação em segurança na região do Sahel.

Em Adis Abeba, ele conversará na quarta e na quinta-feira sobre a implementação do acordo de paz de 2 de novembro na região do Tigré.

Blinken também se reunirá com atores humanitários e membros da sociedade civil para discutir segurança alimentar e direitos humanos, de acordo com o Departamento de Estado.

O acordo de paz ocorreu após dois anos de guerra entre o governo etíope e os rebeldes do Tigré, que devastaram a região norte da Etiópia.

Blinken também se reunirá com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, após a cúpula entre o presidente Joe Biden e líderes africanos realizada no final do ano passado em Washington.

