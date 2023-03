Barcelona e ex-dirigentes são denunciados por corrupção no 'caso Negreira'

O Barcelona e alguns de seus ex-dirigentes foram denunciados nesta sexta-feira por "corrupção entre particulares" pelo 'caso Negreira', uma investigação sobre supostos pagamentos feitos pelo clube a um ex-diretor de arbitragem.

A denúncia apresentada em um tribunal de Barcelona aponta o ex-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, assim como os ex-dirigentes do Barça Sandro Rossell e Josep Maria Bartomeu, informou a Promotoria provincial da cidade.

O Ministério Público acusa os denunciados de "corrupção entre particulares no âmbito esportivo", assim como de "administração desleal" os ex-dirigentes do clube, também acusados, juntamente com Negreira, de "falsidade em documento comercial".

A denúncia foi apresentada após a investigação iniciada pela Promotoria há cerca de um ano sobre irregularidades tributárias da empresa de Negreira por supostos pagamentos do Barcelona.

O documento aponta que Negreira, que foi vice-presidente do CTA entre 1994 e 2018, recebeu mais de 7 milhões de euros entre 2001 e 2018, por um suposto serviço de assessoria verbal sobre questões de arbitragem.

O Barça encerrou seus pagamentos em 2018, quando o CTA foi remodelado, após a chegada de Luis Rubiales à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a saída de Negreira do comitê.

O então presidente 'blaugrana', Josep Maria Bartomeu, afirmou aos jornalista que revelaram o caso que o clube decidiu dispensar os serviços do ex-árbitro para reduzir gastos.

Por sua vez, Negreira negou ter dado qualquer tipo de favorecimento ao Barcelona, afirmando que se limitava principalmente a dar assessoria.

