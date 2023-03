Arsenal e City continuam sua disputa particular pelo título da Premier League

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, e o Manchester City, segundo colocado com cinco pontos a menos, continuarão neste fim de semana, na 27ª rodada, sua disputa particular pelo título da temporada.

Na rodada anterior, os 'Gunners' protagonizaram uma virada épica ao saírem de um 2 a 0 contra e vencerem por 3 a 2 com um gol nos acréscimos o Bournemouth, atual lanterna da competição.

Desta vez, o time do técnico Mikel Arteta tem um jogo teoricamente mais complicado, fora de casa, contra o Fulham (7º), no domingo. Na véspera, o City visita o Crystal Palace (12º) em Londres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Manchester United (3º) receberá o Southampton (19º) com a missão de se recuperar após a humilhante goleada sofrida para o Liverpool (5º) por 7 a 0 no último domingo.

Por enquanto, os 'Red Devils' já começaram a virar a página com a vitória por 4 a 1 sobre o Betis na quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

Já a luta pela quarta colocação, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões, ficou mais quente nas últimas semanas.

No momento, a posição é ocupada pelo Tottenham (45 pontos), com três pontos a mais que o Liverpool e quatro à frente do Newcastle (6º), mas essas equipes têm, respectivamente, um e dois jogos a menos que os 'Spurs'.

O Tottenham, eliminado na quarta-feira da Champions pelo Milan, não pode tropeçar contra o Nottingham Forest (14º) no sábado se quiser sair da crise que o levou a sofrer quatro derrotas nos últimos sete jogos.

O Liverpool abrirá a rodada no sábado visitando o Bournemouth e o Newcastle fará o último jogo do domingo recebendo o Wolverhampton (13º).

-- Programação da 27ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

(09h30) Bournemouth - Liverpool

(12h00) Leicester - Chelsea

Everton - Brentford

Tottenham - Nottingham

Leeds - Brighton

(14h30) Crystal Palace - Manchester City

- Domingo:

(11h00) Manchester United - Southampton

Fulham - Arsenal

West Ham - Aston Villa

(13h30) Newcastle - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 63 26 20 3 3 59 25 34

2. Manchester City 58 26 18 4 4 66 25 41

3. Manchester United 49 25 15 4 6 41 35 6

4. Tottenham 45 26 14 3 9 46 36 10

5. Liverpool 42 25 12 6 7 47 28 19

6. Newcastle 41 24 10 11 3 35 17 18

7. Fulham 39 26 11 6 9 38 34 4

8. Brighton 38 23 11 5 7 43 29 14

9. Brentford 38 24 9 11 4 40 32 8

10. Chelsea 34 25 9 7 9 24 25 -1

11. Aston Villa 34 25 10 4 11 31 38 -7

12. Crystal Palace 27 25 6 9 10 21 32 -11

13. Wolverhampton 27 26 7 6 13 19 35 -16

14. Nottingham 26 25 6 8 11 20 44 -24

15. Leicester 24 25 7 3 15 36 43 -7

16. West Ham 23 25 6 5 14 23 33 -10

17. Leeds 22 25 5 7 13 29 40 -11

18. Everton 22 26 5 7 14 19 38 -19

19. Southampton 21 25 6 3 16 20 41 -21

20. Bournemouth 21 25 5 6 14 24 51 -27

bur-hap/dr/pm/cb

Tags