O argentino Fernando Batista será o novo técnico da seleção da Venezuela, com a missão de comandar a equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) nesta sexta-feira, dois dias depois do anúncio da saída de José Pekerman.

"Hoje estou aqui para anunciar quem estará à frente da nossa seleção nacional: será o senhor Fernando Batista", disse em entrevista coletiva o presidente da FVF, Jorge Gimánez.

Batista, de 52 anos, era assistente de Pekerman. Ele assume a 'Vinotinto' com um contrato de quatro anos, explicou Giménez, e vai estrear no comando da equipe em um amistoso contra a Arábia Saudita no dia 24 de março, em Jidá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo treinador terá a companhia de vários integrantes da comissão técnica anterior: os argentinos Leandro Cufré e Jorge Pidal e o venezuelano Vicente Rosales.

erc/yow/cb

Tags