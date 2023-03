AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 11 DE MARÇO DE 2023 ATÉ SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 11 DE MARÇO DE 2023

América

AVELLANEDA (Argentina) - Manifestação em apoio à candidatura de Cristina Kirchner à presidência - 17H00

LUJÁN (Argentina) - Celebração marca 10 anos de Francisco como papa -

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Ciclistas pedalam sem roupa para alertar a fragilidade nas grandes cidades - 22H00

PERU - Protestos contra a nova presidente - (até 31 de Março 2023)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher se reúne - (até 17)

Europa

GENEBRA (Suíça) - Terceiro aniversário de declaração de pandemia de covid-19 pela OMS -

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

(+) FRANÇA - Greve nacional e protestos contra a reforma da Previdência -

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sua 52ª sessão - (até 31 de Março)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Sessão anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) -

JAPÃO - 12º aniversário do terremoto, tsunami e desastre nuclear de 2011 -

África

KINSHASA (RD Congo) - Audiência de suspeitos do assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio em 2021 -

DOMINGO, 12 DE MARÇO DE 2023

América

HOLLYWOOD (Estados Unidos) - 95º edição do Oscar -

(+) Atlantic Ocean off the coast of Florida (Estados Unidos) - Tripulação de quatro astronautas, Crew-5, volta da ISS a bordo de uma cápsula da SpaceX - 00H19

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2023

América

SAN DIEGO (Estados Unidos) - Líderes dos EUA, Reino Unido e Austrália se reúnem em cúpula da AUKUS -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Mianmar - 17H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Autoridades da ONU e da Rússia se reúnem para negociações sobre a Iniciativa Grãos do Mar Negro -

GENEBRA (Suíça) - Reunião do IPCC para publicação de relatório - (até 17)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Dez anos da eleição de papa Francisco -

(+) GENEBRA (Suíça) - Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria apresenta seu último relatório - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - A estatal de energia ADNOC Gas começa a negociar na bolsa de valores -

DOHA (Catar) - Fórum de Segurança Global, com o tema 'remodelar a ordem global' - (até 15)

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLI (Índia) - Audiência da Suprema Corte sobre o reconhecimento do casamento homoafetivo -

SEUL (Coreia do Sul) - Coreia do Sul e EUA realizam exercícios militares conjuntos Freedom Shield - 00H00 (até 23)

TERÇA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2023

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência para definir a qualificação em julgamento por morte de Maradona - 13H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) -

ROSTOV DO DON (Rússia) - Soldado ucraniano é julgado na Rússia - 04H30

VARSÓVIA (Polónia) - Audiência de ativista Justyna Wydrzynska, acusada de assistência ao aborto - 06H30

PARIS (França) - Julgamento de dois jornalistas acusados de chantagear o rei de Marrocos - 10H30

África

(+) ADIS ABEBA (Etiópia) - Visita do secretário de Estado americano Antony Blinken - 04H00 (até 15)

QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional de Combate à Islamofobia -

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Termina mandato da Missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen - 12H00

Europa

REINO UNIDO - Greve dos professores na Inglaterra e no País de Gales -

WARRINGTON (Reino Unido) - Funeral da adolescente transgênero Brianna They, assassinada aos 16 anos - 12H30

QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2023

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Ucranianos refugiados apresentam 'Songs For Ukraine' no Royal Opera House - 12H30

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2023

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Audiência do caso príncipe Harry x Associated Newspapers -

SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 2023

Europa

(*) MOSCOU (Rússia) - Acordo de grãos com Ucrânia negociado pela ONU e Turquia expira -

(+) SIMFEROPOL - Anexação da Crimeia pela Rússia completa nove anos -

