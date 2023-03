Wall Street fecha em queda antes de relatório sobre emprego nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em queda, nesta quinta-feira (9), preocupada com as dificuldades do banco californiano SVB e à espera do relatório sobre o emprego nos Estados Unidos, que será divulgado nesta sexta.

O Dow Jones fechou, assim, em baixa de 1,66%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 2,05%, e o S&P 500 perdeu 1,85%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/sr/mr/cjc/mvv

Tags