Villarreal empata com Anderlecht (1-1) na ida das oitavas da Conference

O Villarreal empatou em 1 a 1 fora de casa com o Anderlecht nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Conferência, com a volta marcada para semana que vem na Espanha.

O 'Submarino Amarelo', único time espanhol na competição, chegou às oitavas diretamente como líder de seu grupo na primeira fase, enquanto a equipe belga teve que passar por um mata-mata com o Ludogorets da Bulgária.

O Anderlecht começou melhor e teve um gol anulado logo aos cinco minutos de jogo por impedimento de Benito Raman, mas aos poucos o Villarreal foi tomando as rédeas da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até que Manu Tigreros abriu o placar para os espanhóis batendo de primeira, aproveitando cruzamento de Samuel Chukwueze (28').

No segundo tempo, o time da casa empatou com um chute de longe de Anders Dreyer que surpreendeu o experiente goleiro Pepe Reina (57').

Apesar de pressionar bastante na reta final, o 'Submarino Amarelo' não conseguiu superar a solidez defensiva do Anderlecht e o duelo ficou em aberto para o segundo jogo.

bur/dr/cb

Tags