United se recupera com goleada sobre o Betis (4-1) na Liga Europa

O Manchester United, ainda com o orgulho ferido após a derrota histórica por 7 a 0 para o Liverpool no último domingo pela Premier League, goleou em casa nesta quinta-feira o Betis por 4 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, e viajará à Espanha com uma cômoda vantagem para a volta na semana que vem.

Os 'Red Devils' abriram o placar logo aos seis minutos de jogo, quando um cruzamento de Bruno Fernandes desviado por Luiz Felipe chegou até Marcus Rashford, que ajeitou o corpo e bateu para fazer 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o Betis chegou ao empate em um belo chute cruzado de Ayoze Pérez, sem chances para o goleiro David De Gea (32').

Mas depois do intervalo, o United foi amplamente superior.

O brasileiro Antony fez o segundo batendo de fora da área (52') e o terceiro saiu minutos depois com Bruno Fernandes de cabeça, após cobrança de escanteio de Luke Shaw (58').

Mesmo com boa vantagem, o time inglês continuou pressionando e na reta final Wout Weghorst aproveitou bola mal afastada pela defesa do Betis para fuzilar o goleiro Claudio Bravo (82').

O objetivo do Manchester United é reeditar o feito de 2017, quando foi campeão da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa. Por enquanto, o time já cumpriu metade da tarefa ao levantar o troféu nacional no final de fevereiro.

Por sua vez, o Betis se complica seriamente e precisará de uma virada heroica no estádio Benito Villamarín para seguir na competição continental.

