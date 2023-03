UE planeja gastar ao menos US$ 1,1 bilhão em munição para a Ucrânia

A União Europeia (UE) planeja gastar pelo menos US$ 1,1 bilhão em munições para a Ucrânia e reconstruir os estoques dos países membros, depois de um ano apoiando a guerra de Kiev contra a Rússia.

Os ministros da Defesa da UE, que se reuniram com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em Estocolmo na quarta-feira, 8, disseram que proporiam dar à Ucrânia mais munição dos estoques dos membros da UE e usar o financiamento do bloco para ajudar a reabastecer esses suprimentos.

"Estamos em tempos de guerra e temos que ter, lamento dizer, uma mentalidade de guerra", disse o chefe de política externa da UE, Josep Borrell. Ele disse que os ministros proporiam gastar 1 bilhão de euros, equivalente a cerca de US$ 1,1 bilhão, em munição quando os líderes nacionais se reunirem em uma cúpula no final deste mês.

Os esforços da UE terão como objetivo fazer com que os países usem seus estoques de projéteis de 155 mm, a munição de artilharia padrão da Otan, para a Ucrânia, ao mesmo tempo em que aumentam a capacidade industrial da região para substituir esses projéteis.

Stoltenberg elogiou os esforços dos membros da UE e da Otan para aumentar a produção de armas, mas disse que os suprimentos para a Ucrânia esgotaram os estoques. "É claro que, a longo prazo, isso não é sustentável", disse ele. Fonte: Dow Jones Newswires.

