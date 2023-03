Shirley Kurata, a figurinista do multiverso de 'Tudo em todo lugar ao mesmo tempo'

Em sua adolescência, Shirley Kurata trabalhou no Teatro Aratani, no bairro Little Tokyo em Los Angeles. A mesma cidade sediará no domingo uma festa para a premiação do Oscar, que poderá consagrar a estilista com uma estatueta pelo filme "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo".

Kurata está indicada ao seu primeiro Oscar de Melhor Figurino por esta obra de ficção científica, a qual vestiu os atores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis.

"Um círculo se completa", disse à AFP antes da entrega dos prêmios. "Me sinto tão honrada ao lado de estilistas tão talentosas!", exclamou a figurinista americana, que possui descendência japonesa.

Kurata compete com Catherine Martin ("Elvis"), Ruth Carter ("Pantera Negra: Wakanda Forever") e Jenny Beavan ("Sra. Harris Vai a Paris"), que ganharam a estatueta em outras edições, e Mary Zophres ("Babilônia"), já indicada quatro vezes anteriormente.

Vestida com jaqueta e saia vintage floridas, uma blusa de gola alta - um item básico de seu guarda-roupa - e sapatos de borracha verde neon com sola roxa, Kurata exala um estilo retrô, complementado por seus diferentes óculos redondos e unhas em azul pastel.

Com direção de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" vem como favorito ao Oscar com 11 indicações, incluindo o de Melhor Filme.

A história do filme conta um casal sino-americano que possui uma lavanderia, tem problemas com as autoridades fiscais e tenta se relacionar com sua filha lésbica deprimida, enquanto luta contra um poderoso demônio no multiverso.

Assim como os personagens, os pais de Kurata também eram proprietários de uma lavanderia.

A figurinista sente que sua colaboração com os Daniels, como a dupla de diretores é conhecida, "foi uma união perfeita".

"Eles me encorajaram a mostrar meus músculos criativos. Então pensei ótimo, vou me divertir com isso!", expressou ela.

Algumas peças foram planejadas, como o traje colorido de Elvis Presley usado pela personagem 'Jobu Tupaki', interpretada por Stephanie Hsu. "Mas a troca constante de roupa não estava no roteiro (...) então trocamos ideias (...) e surgiu esta espécie de trabalho colaborativo", narrou.

Kurata não desenhou esboços para os mais de cem 'looks' feitos para o filme.

"Não tínhamos tempo nem orçamento", relatou. O prazo para se preparar para o trabalho era de um mês e meio.

"O orçamento total de figurinos para o filme foi provavelmente o equivalente a uma fantasia da Marvel", afirmou.

Suas criações saíram da grande tela para as redes sociais.

As de maior sucesso foram as versões 'Jobu K-Pop', com o casaco enfeitado com ursos de pelúcia do estilista Jeremy Scott - inspirado no gênero de música pop juvenil -, a Jobu deusa, com vestido branco enfeitado com pérolas e uma gola vitoriana no topo, e a Jobu caótica, que misturava peças de outras versões.

Kurata se considera parte da "Geração X", mas não confessa sua idade. Nascida e criada em Los Angeles, Califórnia (oeste), ela conta que desde criança sabia que queria ser estilista e aprendeu a costurar com sua mãe.

Depois do ensino médio, se mudou para Paris e estudou design de moda por três anos no instituto Studio Bercot.

Quando voltou para os EUA, sentiu que "não havia uma grande cena da moda" em Los Angeles. Ela procurou, então, construir uma carreira como estilista nas produções de baixo orçamento, videoclipes e comerciais.

Ela confessou que sentiu falta "do sentido de família" nos sets de filmagem.

Kurata, que começará em maio em outro filme, prefere trabalhar em projetos dirigidos por mulheres e minorias "que contem uma história nova, única e diversificada sobre o mundo".

A figurinista alterna seu tempo em Hollywood com o trabalho na loja Virgil Normal, que abriu em Los Angeles com seu esposo Charlie Staunton, outro estilista.

Kurata não é novata no glamour de Hollywood e já trabalhou com Billie Eilish, Pharrell Williams e Lena Dunham, mas disse que o sucesso de "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" foi uma "grande surpresa".

"Foi uma grande vitória para a comunidade asiática. Demorou, mas é maravilhoso", ressaltou ela. "Esperávamos que fosse um filme que as pessoas vissem e gostassem. Mas nunca imaginamos que nos traria todos estes prêmios".

Kurata acrescenta: "Você sabe que conseguiu quando pessoas estão se vestindo de personagens dos filmes (...) E quando tivemos o Halloween, tinha tanta gente fantasiada (de Jobu). Eu estava tipo, ok, obrigada Deus, eu fiz isso".

"Estou mais preparada para o domingo", ela sorri, mas não dá nenhuma dica sobre qual será sua roupa no tapete vermelho do Oscar.

"Este filme é sobre bondade e empatia. Então, minha mensagem é: seja gentil", enfatiza Kurata.

