Sevilla vence Fenerbahçe (2-0) e se aproxima das quartas da Liga Europa

O Sevilla venceu o Fenerbahçe por 2 a 0 nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, e deu um passo importante até a fase seguinte do torneio continental.

Os gols de Joan Jordán (56') e Erik Lamela (85') deram uma vitória importante à equipe para viajar à Turquia na próxima semana.

O Fenerbahçe começou melhor na partida, anulando no primeiro tempo o Sevilla, que quer esquecer na Liga Europa o mau momento no Campeonato Espanhol.

Os turcos quase abriram o placar com Ferdi Kadioglu, que invadiu a área e bateu para o gol, mas parou na defesa de Marko Dmitrovic (8'), um dos heróis do time espanhol, que apareceu nos momentos mais complicados.

Dmitrovic salvou o Sevilla em um lance cara a cara com Joshua King, que apareceu livre após receber belo passe entre linhas (28').

O time da casa não conseguia tomar o controle do jogo no primeiro tempo, levando perigo somente em jogadas de bola parada. Na melhor chance dos espanhóis antes do intervalo, Ivan Rakitic quase surpreendeu o goleiro Altay Bayindir em cobrança de falta (23').

Mas no segundo tempo o Sevilla voltou transformado, muito mais organizado, intenso e construindo boas jogadas combinadas.

E o gol não demorou a sair, com Jordán batendo firme para superar Bayindir e fazer 1 a 0 (56').

Em vantagem no placar, o time espanhol continuou pressionando e o Fenerbahçe passou de dominador a dominado.

A equipe turca adotou uma postura mais defensiva para segurar o resultado contando com o 'fator campo' no jogo de volta e aguentou até os minutos finais, mas acabou sofrendo o segundo gol:

Lamela recebeu bom passe de Rakitic e estufou as redes com um chute à queima-roupa (85').

