PSG começa a digerir eliminação na Champions contra o Brest no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, visita no próximo sábado (11) o Brest (15º) para começar a digerir um novo fracasso na Liga dos Campeões da Europa, após ser eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique.

Fora da Champions e da Copa da França, time parisiense tem pela frente um longo final de temporada, com o título da Ligue 1 como único consolo.

O PSG tem oito pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Olympique de Marselha, mas corre o risco de entrar em crise após mais uma queda continental.

Sem Neymar, lesionado até o final da temporada, e com um Lionel Messi cuja renovação de contrato parece difícil, a equipe terá que encontrar motivação para continuar competindo.

A 27ª rodada do Campeonato Francês começa na sexta-feira (10) com o Lille (6º), a um ponto da zona de classificação para as competições europeias, recebendo o Lyon (10º).

O Olympique, que quer se manter com chances de brigar pelo título com o PSG, encerra a rodada no domingo contra o Starsbourg (16º), que precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

-- Programação da 27ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Lille - Lyon

- Sábado:

(13h00) Auxerre - Rennes

(17h00) Brest - PSG

- Domingo:

(09h00) Clermont-Ferrand - Lens

(11h00) Nantes - Nice

Ajaccio - Montpellier

Angers - Toulouse

Lorient - Troyes

(13h05) Monaco - Reims

(16h45) Olympique de Marselha - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 26 20 3 3 66 25 41

2. Olympique de Marselha 55 26 17 4 5 49 25 24

3. Monaco 51 26 15 6 5 55 36 19

4. Lens 51 26 14 9 3 40 21 19

5. Rennes 46 26 14 4 8 45 29 16

6. Lille 45 26 13 6 7 46 33 13

7. Nice 42 26 11 9 6 34 22 12

8. Reims 40 26 9 13 4 34 26 8

9. Lorient 40 26 11 7 8 38 36 2

10. Lyon 39 26 11 6 9 39 28 11

11. Clermont-Ferrand 34 26 9 7 10 26 34 -8

12. Toulouse 32 26 9 5 12 41 46 -5

13. Montpellier 30 26 9 3 14 41 46 -5

14. Nantes 28 26 6 10 10 27 34 -7

15. Brest 23 26 5 8 13 27 42 -15

16. Strasbourg 22 26 4 10 12 30 44 -14

17. Auxerre 22 26 5 7 14 23 49 -26

18. Ajaccio 21 26 6 3 17 20 47 -27

19. Troyes 20 26 4 8 14 36 57 -21

20. Angers 10 26 2 4 20 21 58 -37

