UCRÂNIA CONFLITO: Novos bombardeios russos deixam vários mortos na Ucrânia

=== UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Bombardeios russos atingem 10 regiões da Ucrânia e deixam vários mortos

A Rússia executou bombardeios em larga escala contra a Ucrânia nesta quinta-feira (9), com os ataques mais intensos em várias semanas, que mataram pelo menos nove pessoas e provocaram cortes de energia elétrica em várias regiões.

CHASIV YAR:

Homens e canhões para defender a todo custo a cidade ucraniana de Bakhmut

Soldados ucranianos, com rostos tensos e sorrisos forçados, se preparam para defender, das trincheiras da frente de batalha, a cidade de Bakhmut, epicentro de combates ferozes há meses contra as forças russas, no leste da Ucrânia.

UZHHOROD:

Guerra aproxima ucranianos e comunidade cigana

Em Radvanka, um bairro cigano da cidade ucraniana de Uzhgorod (oeste), um soldado dessa minoria discriminada exibe com orgulho uma medalha militar concedida pelo presidente Volodimir Zelensky.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Brasil se mostra 'frágil' para conter garimpo ilegal, diz presidente da Funai

Apesar da grande operação ordenada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para expulsar os garimpeiros da Terra Indígena Yanomami, o Brasil enfrenta dificuldades para conter o tráfico de ouro, admite à AFP Joenia Wapichana, primeira indígena a comandar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

RIO DE JANEIRO:

América Latina, perto de virar um gigante das energias renováveis, diz relatório

A América Latina está prestes a se tornar um importante produtor de energias renováveis, com um equivalente a um bilhão de painéis solares em projetos em larga escala em funcionamento até 2030, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (9).

SANTIAGO:

Boric completa um ano no poder com sinais de ter controlado as rédeas do país

Gabriel Boric comemora um ano à frente do governo chileno, período em que conseguiu, não sem contratempos, normalizar a vida no país após três anos de atritos e incertezas.

LIMA:

Vargas Llosa critica governos latino-americanos que questionam legitimidade da presidente do Peru

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, criticou os governos latino-americanos que questionam a legitimidade da presidente Dina Boluarte, depois de receber a principal condecoração do país para personalidades da sociedade.

WASHINGTON:

Sequestro de americanos lança luz sobre turismo médico no México

Enquanto as notícias giram em torno do sequestro de quatro americanos no México, dos quais dois foram assassinados, um detalhe em especial chamou a atenção: as vítimas cruzaram a fronteira em busca de atendimento médico.

-- EUROPA

PARIS:

França e Reino Unido buscam retomar relações após anos de inimizade

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, tentarão retomar as relações de ambos os lados do Canal da Mancha na sexta-feira (10) em Paris, após anos de inimizade entre esses aliados históricos.

MADRI:

Incerteza sobre destino de três pessoas soterradas em mina na Espanha

A incerteza reina sobre o destino de três pessoas soterradas a 900 metros de profundidade em uma mina na Catalunha nesta quinta-feira (9), depois que um tuíte do presidente desta região do nordeste espanhol confirmando sua morte foi apagado pouco depois.

VARSOVIA:

João Paulo II 'sabia' da pedofilia na Polônia, segundo investigação jornalística

João Paulo II estava ciente de casos de pedofilia na Polônia e ajudou a ocultá-los antes de ser eleito papa em 1978, segundo um livro publicado na quarta-feira (8) por um repórter holandês no país natal do pontífice.

TBILISI:

Partido governante na Geórgia retira projeto de lei de 'agentes estrangeiros' após manifestações

O partido que governa a Geórgia anunciou nesta quinta-feira (9) a retirada de um polêmico projeto de lei sobre "agentes estrangeiros" que provocou grandes protestos no país do Cáucaso nos últimos dias.

BRUXELAS:

Países da UE procuram superar discrepâncias na questão da migração

Os ministros do Interior da União Europeia (UE) tentaram esta quinta-feira, em Bruxelas, ultrapassar as óbvias divisões do bloco na gestão do elevado número de pedidos de asilo.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Violência e protestos ofuscam visita do chefe do Pentágono a Israel

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visita Israel nesta quinta-feira (9), um dia marcado pelo prosseguimento da violência na Cisjordânia, com três palestinos mortos, e os protestos contra o governo de direita Benjamin Netanyahu.

-- ÁSIA

BANDAI:

Fukushima aposta na neve para apagar o estigma da catástrofe nuclear

Os Tuffy, uma família australiana, passa suas férias de inverno no Japão, assim como outros turistas estrangeiros atraídos pela qualidade da neve no país. No entanto, em vez de optar por uma das estações de esqui mais famosas do país, eles escolheram Fukushima.

-- ÁFRICA

TUNES:

Quatorze imigrantes africanos morrem afogados na costa da Tunísia

Quatorze migrantes da África subsaariana morreram afogados e 54 foram resgatados depois que o barco que os transportava virou na costa da Tunísia, em um momento de tensão para estrangeiros devido às declarações do presidente do pais, Kais Saied, contra a imigração irregular.

=== ECONOMIA ===

RIO DE JANEIRO:

América Latina, perto de virar um gigante das energias renováveis, diz relatório

A América Latina está prestes a se tornar um importante produtor de energias renováveis, com um equivalente a um bilhão de painéis solares em projetos em larga escala em funcionamento até 2030, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (9).

WASHINGTON:

Domínio da China nas cadeias de suprimentos preocupa os Estados Unidos

Os Estados Unidos temem que a China possa usar sua posição dominante nas cadeias de suprimentos como um meio adicional para aumentar sua influência política e militar, de acordo com um relatório de inteligência divulgado na quarta-feira (8).

HOUSTON, Estados Unidos:

Um ano após a invasão da Ucrânia, o mercado de petróleo mudou e ficou mais incerto

Um ano de guerra na Ucrânia e de sanções mudou profundamente o mercado de petróleo, agora mais fragmentado e incerto, e com perspectiva de preços mais altos no futuro.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Shirley Kurata, a figurinista do multiverso de 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'

Em sua adolescência, Shirley Kurata trabalhou no Teatro Aratani, no bairro Little Tokyo em Los Angeles. Neste mesmo lugar, haverá no domingo uma festa para ver a premiação do Oscar, que poderá consagrar a estilista com uma estatueta pelo filme "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo".

DACAR:

Navio 'Plastic Odyssey' ensina a reciclar plásticos no Senegal

A bordo do "Plastic Odyssey" ("odisséia de plástico"), Baptiste Lomenech mostra a jovens empreendedores senegaleses como funciona um dos sistemas de reciclagem do navio que cruza os mares do mundo ensinando pessoas a lutarem contra a poluição por plásticos.

PARIS:

Os oceanos sofrem uma onda de plástico "sem precedentes" desde 2005

Os oceanos sofrem com uma onda "sem precedentes" de plástico desde 2005, segundo um relatório que pede o fechamento da negociação de um acordo internacional para enfrentar o problema.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

