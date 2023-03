Partido governante na Geórgia retira projeto de lei de 'agentes estrangeiros' após manifestações

O partido que governa a Geórgia anunciou nesta quinta-feira (9) a retirada de um polêmico projeto de lei sobre "agentes estrangeiros" que provocou grandes protestos no país do Cáucaso nos últimos dias.

"Como partido governante responsável com cada membro da sociedade, decidimos retirar de maneira incondicional o projeto de lei que apoiávamos", afirmou o partido Sonho Georgiano em um comunicado.

O anúncio aconteceu depois da segunda noite consecutiva de grandes manifestações na capital, Tbilisi. A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar dezenas de milhares de pessoas reunidas nas proximidades do Parlamento.

Apesar da retirada do projeto de lei, a oposição anunciou que pretende continuar com as manifestações contra o governo até receber "garantias de que a Geórgia está decididamente comprometida com uma via pró-Ocidente".

Em uma declaração conjunta de vários partidos, a oposição também exigiu "a libertação imediata de dezenas de manifestantes" detidos nos últimos dois dias.

Os protestos começaram após a aprovação, na terça-feira em primeira votação, de um projeto de lei que obrigava as organizações georgianas que recebem mais de 20% de suas receitas do exterior a se registrarem como "agentes estrangeiros", sob pena de sanções.

Para os críticos do projeto, o texto é inspirado em uma lei similar aprovada na Rússia em 2012 que conseguiu calar os opositores, a imprensa independente e as organizações de defesa dos direitos humanos.

No comunicado, o Sonho Georgiano afirma que a lei "foi apresentada de forma distorcida e enganosa" e explica que iniciará consultas públicas para "explicar melhor" o objetivo do texto.

O partido não descarta por completo o retorno do projeto ao Parlamento.

A delegação da União Europeia (UE) no país celebrou a decisão e estimulou "todos os líderes políticos da Geórgia a retomar as reformas pró-Europa".

O porta-voz do governo da Rússia, Dmitri Peskov, expressou preocupação com os protestos na Geórgia. "É importante para nós que a paz reine ao longo de nossas fronteiras", disse.

A pequena ex-república soviética, marcada por uma intervenção militar russa em 2008, deseja integrar a UE e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma mudança de rumo adotada após a "Revolução das Rosas" de 2003.

Mas as aspirações são abaladas por várias medidas aprovadas pelo governo, que também provocam dúvidas sobre os vínculos do país com a Rússia.

A revolução de 2003 levou ao poder no ano seguinte o presidente pró-Ocidente Mikheil Saakashvili, atualmente na oposição e detido em uma penitenciária, de onde denuncia uma vingança política.

