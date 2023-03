Número de mortos em deslizamento de terra na Indonésia sobe para 30

O número de mortos em um deslizamento de terra em uma ilha remota da Indonésia na segunda-feira (6) subiu para 30, depois que outros nove corpos foram encontrados, disse uma autoridade local nesta quinta-feira (9).

O deslizamento de terra ocorreu na segunda-feira na ilha de Serasan, no arquipélago de Natuna, localizado entre Bornéu e o território peninsular da Malásia.

"Às 11h50 (01h50 no horário de Brasília) de hoje (quinta-feira), nove corpos foram encontrados", disse à AFP um porta-voz do governo local, Patli Muhamad.

Os corpos foram encontrados enterrados na vila de Pangkalan, disse Muhamad, observando que outras 24 pessoas ainda estão desaparecidas.

O porta-voz afirmou que as difíceis condições climáticas que dificultavam os esforços de resgate melhoraram e as linhas de comunicação foram gradualmente restauradas.

A Indonésia, um país insular, é propensa a deslizamentos de terra durante a estação chuvosa, agravados em alguns lugares pelo desmatamento.

Especialistas acreditam que os desastres naturais estão piorando devido às mudanças climáticas.

O diretor da Agência Nacional de Mitigação de Desastres (BNPB), Suharyanto, que só tem um nome como muitos indonésios, disse que o governo do distrito de Natuna concordou em realocar dezenas de famílias longe da área afetada para evitar futuros desastres.

Enquanto isso, no distrito de Banjar, na parte indonésia da ilha de Bornéu, as enchentes inundaram mais de 17.000 casas no mês passado.

A vizinha Malásia também enfrenta chuvas torrenciais e inundações que levaram à retirada de 41.000 pessoas em várias regiões na semana passada.

