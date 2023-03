Napoli e Inter entram na 26ª rodada do Italiano de olho na Champions

O Napoli, líder com sobras do Campeonato Italiano, recebe no sábado a Atalanta (6ª) de olho no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Eintracht Frankfurt (vitória por 2 a 0 na ida), mesma situação vivida pela Inter de Milão (2ª), que na sexta-feira visita a Spezia (17ª).

Assim como os napolitanos, os 'nerazzurri' têm uma grande oportunidade de se colocarem entre os oito melhores times da Europa, após vencerem o Porto por 1 a 0, resultado que terão que defender na próxima terça-feira em Portugal.

O Napoli receberá um dia depois o Eintracht, com dois gols de vantagem que devem ser suficientes para garantir a vaga nas quartas da Champions.

Com 15 pontos à frente da Inter na liderança da Serie A, parece difícil o 'Scudetto' escapar das mãos do time do técnico Luciano Spalletti.

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, já pensa na festa, que pode reunir nas ruas "dois ou três milhões de pessoas", segundo disse o dirigente na última segunda-feira.

Já classificado para as quartas da Champions pela primeira vez em dez anos, após eliminar o Tottenham no meio de semana, o Milan (5º) fecha a rodada recebendo na segunda-feira a Salernitana (16ª).

Com os mesmos 47 pontos dos 'rossoneri', a Roma (4ª) encara em casa o Sassuolo (13º) no domingo, enquanto a rival lazio (3ª) visita na véspera o Bologna (8º).

A 26ª rodada do Campeonato Italiana será dedicada à luta contra o racismo, em uma campanha anual que coincide com a investigação aberta sobre supostos gritos antissemitas e racistas contra o nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, por parte de torcedores da Lazio.

-- Programação da 26ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Spezia - Inter

- Sábado:

(11h00) Empoli - Udinese

(14h00) Napoli - Atalanta

(16h45) Bologna - Lazio

- Domingo:

(08h30) Lecce - Torino

(11h00) Hellas Verona - Monza

Cremonese - Fiorentina

(14h00) Roma - Sassuolo

(16h45) Juventus - Sampdoria

- Segunda-feira:

(16h45) Milan - Salernitana

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 25 21 2 2 58 16 42

2. Inter 50 25 16 2 7 46 28 18

3. Lazio 48 25 14 6 5 41 19 22

4. Roma 47 25 14 5 6 32 21 11

5. Milan 47 25 14 5 6 42 32 10

6. Atalanta 42 25 12 6 7 42 28 14

7. Juventus 35 25 15 5 5 40 20 20

8. Bologna 35 25 10 5 10 31 34 -3

9. Torino 34 25 9 7 9 27 29 -2

10. Udinese 32 25 7 11 7 33 30 3

11. Monza 32 25 9 5 11 30 35 -5

12. Fiorentina 31 25 8 7 10 29 31 -2

13. Sassuolo 30 25 8 6 11 30 37 -7

14. Empoli 28 25 6 10 9 23 33 -10

15. Lecce 27 25 6 9 10 24 29 -5

16. Salernitana 25 25 6 7 12 28 44 -16

17. Spezia 21 25 4 9 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 18 25 4 6 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 25 1 9 15 21 46 -25

20. Sampdoria 12 25 2 6 17 11 39 -28

