Juventus vence Freiburg (1-0) e abre vantagem nas oitavas da Liga Europa

A Juventus contou mais uma vez com o talento do argentino Ángel De María para vencer em casa nesta quinta-feira o Freiburg por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

O gol da noite saiu no início do segundo tempo com Di María subindo de cabeça para aproveitar bom cruzamento de Filip Kostic (53').

O Freiburg ainda teve um gol anulado pelo VAR, por um toque de mão do atacante Roland Sallai antes da conclusão de Lucas Höler (62').

Apesar da superioridade, a Juventus não conseguiu ampliar o placar, o que daria mais tranquilidade à equipe para o jogo de volta, que será na semana que vem na Alemanha.

Sétima colocada no Campeonato Italiano, a 'Velha Senhora' tem na Liga Europa sua maior chance de terminar a temporada com um título e obter uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

