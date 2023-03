Governo de Maduro condiciona acordos eleitorais à suspensão das sanções

Jorge Rodríguez, chefe da delegação do governo da Venezuela na mesa de diálogo com a oposição no México, condicionou, nesta quinta-feira (9), qualquer acordo relativo às eleições presidenciais de 2024 à suspensão de todas as sanções internacionais contra seu país.

As condições para estas eleições, nas quais Nicolás Maduro aspira a um segundo mandato de seis anos, encabeçam a agenda da oposição nas negociações, paralisadas desde novembro à espera do desembolso de recursos congelados que seriam usados para enfrentar a crise social.

"Todos dizem o mesmo: defendemos eleições livres, competitivas, democráticas e confiáveis", disse Rodríguez, também chefe do Parlamento, em relação aos pedidos da comunidade internacional e da oposição. "Concordamos com a recomendação deles: eleições livres... Livres de sanções", continuou ele, em linha com uma frase idêntica de Maduro em dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Venezuela não vai assinar nenhum acordo com esse setor da oposição até que esteja 100% livre de sanções, até que sejam levantadas as 765 medidas coercitivas unilaterais assinadas por Donald Trump e Barack Hussein Obama", afirmou.

Washington impõe sanções a membros do governo venezuelano desde 2015, intensificadas em 2019 com ações diretas contra setores da economia, como o petróleo, após a reeleição de Maduro um ano antes em eleições consideradas fraudulentas pela comunidade internacional e pela oposição.

Rodríguez liderou, nesta quinta, um ato pelo "dia anti-imperialista", criado pelo chavismo após o decreto de Obama que em 2015 declarou a Venezuela uma "ameaça incomum e extraordinária" à segurança dos Estados Unidos, prorrogado dias atrás pelo atual presidente americano, Joe Biden.

As sanções são a principal moeda de troca para pressionar o governo a oferecer condições eleitorais, incluindo a suspensão de inabilitações políticas impostas a opositores que pretendem ser candidatos.

"Os diálogos não são para indultos, são para chegar a um acordo sobre os termos que podem ser acordados", disse Rodríguez, que pediu "justiça" contra os opositores que apoiaram a política de sanções.

"Fizeram muitos estragos", concluiu Rodríguez. "Esses lacaios têm que pagar".

jt/erc/ltl/ic/mvv

Tags