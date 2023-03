Governador talibã de província no norte do Afeganistão morre em explosão

O governador talibã da província de Balkh, norte do Afeganistão, morreu nesta quinta-feira (9) em uma explosão em seu escritório, anunciou a polícia.

"Duas pessoas, incluindo Mohammad Dawood Muzammil, governador de Balkh, morreram em uma explosão às 9H00. Não sabemos a natureza da explosão, mas aconteceu no segundo andar do gabinete do governador", afirmou Asif Waziri, porta-voz da polícia de Balkh.

Muzammil é um dos principais líderes do regime Talibã assassinado em um ataque desde que o movimento retornou ao poder em agostos de 2021.

Antes de ser enviado a Balkh no ano passado, Muzammil comandou a província de Nangarhar, leste do país, onde liderou a luta contra o grupo Estado Islâmico (EI).

