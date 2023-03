Empresa ferroviária promete melhorar segurança após descarrilamento nos EUA

O diretor da companhia ferroviária americana Norfolk Southern comprometeu-se, nesta quinta-feira (9), a melhorar as práticas de segurança e atender rapidamente as necessidades de limpeza após o descarrilamento de um trem que provocou o vazamento de substâncias químicas tóxicas em uma cidade de Ohio, nos nordeste dos Estados Unidos, no mês passado.

O diretor-executivo da Norfolk Southern, Alan Shaw, pediu desculpas pelo descarrilamento e a colisão de dezenas de vagões, em 3 de fevereiro, que causou o vazamento de substâncias químicas e inflamáveis, como cloreto de vinila e benzeno, em East Palestine, Ohio.

Alguns vagões pegaram fogo e, para evitar maiores riscos, foram deliberadamente queimados alguns materiais de outros vagões, liberando substâncias químicas perigosas no ar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acidente forçou a evacuação de cerca de 2.000 pessoas de suas casas. Várias disseram que sentiram náuseas, dores de cabeça e erupções cutâneas após terem sido expostas à fumaça.

Algumas disseram temer que os produtos químicos que se dispersaram provoquem um aumento dos casos de câncer nos próximos anos.

"Lamento terrivelmente o impacto deste descarrilamento nas pessoas", disse Shaw a uma comissão do Senado.

"É evidente que os mecanismos de segurança não foram suficientes", admitiu. "A Norfolk Southern vai limpar o lugar de forma segura, exaustiva e urgente", acrescentou na audiência.

Críticos da empresa disseram que o acidente era evitável e pediram uma investigação sobre a companhia, que tem mais de 18.000 funcionários e 31.060 km de ferrovias.

Na terça, a Comissão Nacional de Segurança do Transporte dos Estados Unidos anunciou uma investigação sobre o histórico de segurança da linha férrea após o segundo descarrilamento em um mês e a terceira morte de um funcionário da Norfolk Southern desde dezembro de 2021.

iba/pmh/caw/gm/cjc/mvv/rpr

Tags