Dortmund visita Schalke para manter sequência de vitórias no Alemão

Depois de oito vitórias seguidas no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund, eliminado da Liga dos Campeões da Europa pelo Chelsea no meio de semana, se concentra na luta pelo título nacional com o Bayern de Munique, com quem está empatado na liderança com 49 pontos antes da 24ª rodada.

O Dortmund tem teoricamente um jogo acessível, contra o vice-lanterna Schalke 04, no sábado, e pode estabelecer a melhor sequência de vitórias do clube na Bundesliga.

Quando foi campeão na temporada 2011-2012, sob o comando de Jürgen Klopp, o time conseguiu oito triunfos seguidos. Naquele ano, o clube comemorou também o título da Copa da Alemanha

Por sua vez, o Bayern entra em campo horas antes, recebendo o Augsburg (13º), justamente um dos times - ao lado do Borussia Mönchengladbach - que derrotaram os bávaros no campeonato.

A equipe do técnico Julian Nagelsmann chega motivada pela classificação às quartas de final da Champions, após a vitória por 2 a 0 sobre o Paris Saint-Germain no meio de semana.

O Union Berlin (3º), dois pontos atrás de Bayern e Dortmund, tentará se recuperar dos tropeços nos últimos três jogos visitando no domingo o Wolfsburg (8º).

A 24ª rodada do Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira com o duelo Colônia (12º) e Bochum (18º).

-- Programação da 24ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Colônia - Bochum

- Sábado:

(11h30) Hertha Berlim - Mainz

RB Leipzig - B. Moenchengladbach

Eintracht Frankfurt - Stuttgart

Bayern de Munique - Augsburg

(14h30) Schalke 04 - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Hoffenheim

(13h30) Werder Bremen - Bayer Leverkusen

(15h30) Wolfsburg - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 49 23 14 7 2 66 22 44

2. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 47 28 19

3. Union Berlin 44 23 13 5 5 35 27 8

4. RB Leipzig 42 23 12 6 5 46 29 17

5. Freiburg 42 23 12 6 5 35 32 3

6. Eintracht Frankfurt 39 23 11 6 6 45 33 12

7. Mainz 35 23 10 5 8 38 34 4

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 42 31 11

9. Bayer Leverkusen 31 23 9 4 10 40 37 3

10. B. Moenchengladbach 30 23 8 6 9 38 39 -1

11. Werder Bremen 30 23 9 3 11 35 43 -8

12. Colônia 27 23 6 9 8 32 36 -4

13. Augsburg 27 23 8 3 12 28 39 -11

14. Hertha Berlim 20 23 5 5 13 28 44 -16

15. Stuttgart 19 23 4 7 12 28 40 -12

16. Hoffenheim 19 23 5 4 14 29 42 -13

17. Schalke 04 19 23 4 7 12 18 42 -24

18. Bochum 19 23 6 1 16 24 56 -32

