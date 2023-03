Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa com liderança em serviços de tecnologia e consultoria, anunciou que foi selecionada pela Menzies Aviation, a maior empresa de serviços de aviação do mundo, para transformar seus serviços de gerenciamento de carga aérea.

A parceria ajudará a fortalecer a posição da Menzies como líder em movimentação de carga no mercado, permitindo que a empresa cresça os seus serviços e o uso de novas tecnologias. Também acelerará a competitividade ao mesmo tempo em que mantém os clientes, parceiros, funcionários e o meio ambiente no centro desta transformação.

O produto revolucionário de movimentação de carga da Wipro foi idealizado com o uso de tecnologias nativas da nuvem e atenderá a todas as necessidades da Menzies, assim como daqueles da indústria de carga aérea mais ampla. Foi desenvolvida para melhorar a eficiência dos negócios, aprimorar a experiência dos funcionários e do atendimento ao cliente por meio de maior automação, e proporcionar informações essenciais de negócios com a melhor segurança da categoria.

Este produto possibilitará maior visibilidade do local da carga para a Menzies e seus clientes, dará suporte à tecnologia de digitalização para a carga e documentação e se integrará diretamente aos sistemas operacionais dos clientes, resultando em maior transparência e rastreamento em tempo real. Também permitirá novas tecnologias desenvolvidas para armazéns do futuro, incluindo robótica, veículos autônomos e ambientes verdadeiramente sem papel.

Robert Fordree, vice-presidente executivo de carga, Menzies Aviation,disse:"Após um rigoroso processo de licitação para um novo sistema de gerenciamento de armazéns, estamos felizes de anunciar nossa parceria com a Wipro para promover nossa transformação tecnológica global e uma ambiciosa estratégia de crescimento. Na Menzies, assumimos o compromisso de investir em soluções inovadoras, como nossas verificações robóticas de inventário e digitalização de pacotes de voo lançadas recentemente, e a plataforma da Wipro vai garantir que seja possível utilizar sistemas e produtos de ponta nos próximos anos".

"Este acordo permitirá a digitalização de ponta a ponta de nossas operações, padronização de processos, serviço de atendimento ao cliente consistente e experiência aprimorada dos funcionários, o que é extremamente importante para atrair uma nova geração de profissionais do setor de carga. Nossas equipes serão capazes de utilizar um sistema que é mais alinhado à aparência dos aplicativos do dia a dia, e nossos cliente se beneficiarão de maior transparência sobre o status das cargas, do uso da automação para acelerar processos e de procedimentos aprimorados de segurança e proteção", acrescentou Fordree.

Omkar Nisal, diretor administrativo no Reino Unido e Irlanda, Wipro Limited,disse:"A Wipro está muito feliz de fazer parceria com a Menzies Aviation, uma potência global em serviços de aviação. Esta colaboração nos permite aproveitar os amplos recursos tecnológicos da Wipro, juntamente com a vasta experiência em manuseio e gerenciamento de carga da Menzies, para oferecer um produto que ajudará a revolucionar o setor de carga aérea. Estamos entusiasmados em oferecer uma solução de manuseio de carga moderna e contemporânea, idealizada nas tecnologias mais recentes que apoiarão os planos de transformação e crescimento da carga aérea da Menzies. O novo produto da Wipro é radicalmente simples de usar por meio de um paradigma de experiência de usuário reimaginada. Também tratará da necessidade urgente de se melhorar a eficiência na cadeia de suprimentos, motivada pelo tremendo crescimento dos negócios de comércio eletrônico, ao mesmo tempo em que aprimora os processos de carga aérea. Vamos continuar a promover a vasta proeza tecnológica da Wipro e a investir no produto para oferecer soluções com liderança na indústria para a Menzies e o setor de carga aérea".

A Menzies lançará o produto da Wipro em cinco locais de carga aérea - Bucareste, na Romênia; Wellington, Christchurch e Auckland na Nova Zelândia; e Macau na China - até o final de 2023, com planos adicionais para implementá-lo totalmente na rede global da Menzies até o final de 2024.

Sobre a Menzies Aviation

A Menzies Aviation vem evoluindo desde 1833 para se tornar a maior empresa de serviços de aviação do mundo, com atuação em seis continentes. Com sede em Londres, a Menzies oferece serviços terrestres críticos quanto ao tempo, serviços de combustível e carga aérea em mais de 250 aeroportos em 58 países, com o suporte de uma equipe de mais de 35.000 pessoas altamente treinadas. A melhor segurança e proteção da classe são a prioridade número um todos os dias. Para obter mais informações sobre a Menzies Aviation, acesse menziesaviation.com.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa com liderança em serviços de tecnologia e consultoria com foco na criação de soluções inovadoras para atender às necessidades de transformação digital mais complexas dos clientes. Aproveitando nosso portfólio holístico de recursos em consultoria, projetos, engenharia e operações, auxiliamos os clientes a conquistar suas ambições mais ousadas e estabelecer negócios sustentáveis e prontos para o futuro. Com mais de 250.000 funcionários e parcerias de negócios em 66 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação. Para obter informações adicionais, acesse www.wipro.com.

