Comunicado do Business Wire :Quake Global

A Quake Global, líder no fornecimento de soluções de hardware e software de telemática, anunciou hoje que foi selecionada pela Yanmar Holdings Co., Ltd., uma inovadora mundial em uma ampla gama de equipamentos industriais com foco principal em criar e produzir soluções avançadas para os desafios dos clientes, como seu fornecedor exclusivo para as necessidades de hardware de telemática a seu robô de pulverização YV01.

Quake Global partners to advance telematics and automation with Yanmar's Spraying Robot YV01 (Photo: Business Wire)

O robô de pulverização autônomo da Yanmar está pronto para transformar o mundo da produção de vinho. Ele irá usar um modem de hardware programável Quake personalizado para aplicar o robô de pulverização. O modem sincroniza o mapa de rotas e informações em tempo real sobre a localização do robô de pulverização, a fim de garantir que o processo de pulverização seja executado de modo eficiente e eficaz.

A Yanmar já havia selecionado a Quake Global como fornecedora de hardware de telemática para suas necessidades de telemática padrão para máquinas de construção e máquinas agrícolas. Esta expansão acrescenta outra área para os dispositivos Quake operarem em máquinas Yanmar. Este contrato é um marco importante para ambas as empresas e destaca a demanda contínua por soluções de telemática confiáveis e inovadoras.

A telemática permite o monitoramento remoto de equipamentos para determinar alertas de dados CANBUS cruciais e desempenho para melhorias do produto. Esta tecnologia pode ser utilizada para garantir manutenção adequada e uso de peças, além de horas de operação em tempo real. Ao monitorar estes parâmetros, os sistemas telemáticos podem ajudar a melhorar o desempenho de veículos e equipamentos, além de reduzir o risco de acidentes.

Os modens de hardware programáveis da Quake Global oferecem uma solução poderosa para uma extensa gama de necessidades de telemática. Eles podem ser instalados em uma ampla variedade de equipamentos e maquinários para permitir que sejam localizados, rastreados, gerenciados e monitorados a partir de um local remoto.

Sobre a Quake Global:

Fundada em 1998, a Quake Global é líder no fornecimento de soluções inovadoras de hardware e software de telemática a parcerias mundiais. As soluções de hardware da Quake são criadas para serem robustas e confiáveis, capazes de resistir às duras condições da estrada ou mesmo fora dela. A telemática é um setor em rápido crescimento, sendo que a Quake Global está na vanguarda deste novo campo promissor.

Para mais informações, entre em contato com Hide Tsuya em [email protected] ou acesse https://www.quakeglobal.com/request-a-demo

