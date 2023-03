Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

Com imagens ao vivo da cidadela de Machu Picchu e grande expectativa, foi apresentado "PERU AGORA", a campanha publicitária com a qual o Peru retorna aos olhos do mundo como um destino diversificado, seguro e competitivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005937/pt/

(Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A estratégia internacional promovida pela Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERU) foi apresentada pelo Ministro do Comércio Exterior e Turismo do Peru, Luis Fernando Helguero, e pelo presidente executivo da PROMPERU, Walter Vizarreta, no âmbito da ITB Berlim 2023.

Esta campanha publicitária mostra momentos cotidianos e vistas de belas paisagens representativas do Peru, como Machu Picchu, Huacachina, Gocta, Laguna 69, praias do norte, entre outras. A estratégia busca reforçar a imagem positiva pela qual o Peru tem se caracterizado e, acima de tudo, inspirar os turistas a descobrir o país através de sua diversidade de experiências, cultura, paisagens e sensações ao longo de um extenso litoral, paisagens andinas espetaculares e uma exuberante floresta amazônica.

Os artigos e peças digitais que serão transmitidos internacionalmente serão divulgados através de importantes meios de comunicação especializados, como National Geographic, The New York Times, CNN, HBO e o Grupo Forbes, bem como diferentes plataformas de mídia social, destacando o excepcional legado cultural, natureza, gastronomia e infraestrutura hoteleira.

PERU AGORA tem um investimento de aproximadamente 2 milhões de euros, e será válido até 10 de abril, principalmente em cidades como: Los Angeles, Nova York, Cidade do México, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Guayaquil, Bogotá, Medellín, Madri e Barcelona, entre outros.

O público-alvo são viajantes jovens e adultos formados por Millenials e Geração X (entre 25 e 54 anos). Estima-se que a campanha será vista por 38,9 milhões de pessoas.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005937/pt/

Contato

[email protected] 51997707434

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags