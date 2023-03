Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gestão de energia inteligente, anunciou hoje que exibirá sua linha de conectores e terminais de energia para veículos elétricos e de combustão interna nos ramos fora de estrada e de construção na feira CONEXPO-CON/AGG, de 14 a 18 de março em Las Vegas (EUA).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005196/pt/

Royal Power Solutions large LP12, LP16 and RD14 terminals are designed for vehicles typically used in construction and off-highway fields. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os conectores foram projetados e desenvolvidos pela Royal Power Solutions (RPS), adquirida pela Eaton em 2022. Fundada em 1938, a RPS é líder mundial no desenvolvimento e produção de terminais e conectores de distribuição de energia e sinais de alta precisão.

"A indústria da construção, como muitas outras, está em transição para a eletrificação. A presença internacional e diversificada da Eaton ampliou nosso alcance e capacidade de crescer neste mercado", disse Chris Mancuso, gerente geral de Power Connections no negócio de eMobility da Eaton. "Com a eletrificação desse setor, a necessidade de diferenciação de terminais e conectores evolui. Vimos uma situação semelhante no mercado automotivo."

O portfólio de soluções elétricas da Eaton inclui terminais, conectores e outros componentes elétricos projetados para lidar com níveis de corrente de até 500 amperes. Entre esses componentes estão terminais de bateria e ilhós estampados que podem suportar vibração e ambientes hostis, tornando-os ideais para veículos comerciais e fora de estrada.

Conectores High Power Lock Box fornecem proteção e desempenho superior

Os conectores de alimentação High Power Lock Box (HPLB) da Eaton são ideais para soluções de construção eletrificada atuais e futuras e veículos fora de estrada e podem ajudar a reduzir problemas comuns de garantia. Os conectores HPLB oferecem um perfil de economia de espaço, desempenho superior, economia de custos e menor complexidade de fabricação. Os terminais HPLB fornecem eficiência, confiabilidade e possuem capacidades de transporte de corrente mais fortes em comparação com os terminais no mercado atual.

O sistema de terminais HPLB forma uma conexão de uma maneira única que fornece força de contato melhorada à medida que a temperatura aumenta. Ao contrário das conexões de terminal de caixa e lâmina ou pino e soquete dos concorrentes tradicionais, os terminais HPLB da Eaton usam uma abordagem de sistema de contato invertido para uma conexão mais forte.

Terminais projetados para a construção e indústrias de agregados

Parte da linha de produtos HPLB, os terminais low-profile 12 (LP12), low-profile 16 (LP16) e round 14 (RD14) são maiores e foram projetados para veículos normalmente usados em construção e áreas agrícolas. Capazes de transportar até 500 amperes, os terminais HPLB permitem que os clientes simplifiquem o processo de fabricação e abram novas áreas de oportunidade para veículos fora de estrada elétricos.

Barramentos apresentam baixo perfil e flexibilidade para atender aos requisitos de design

Outra tecnologia agora disponível para os clientes de veículos fora de estrada e de construção da Eaton são os barramentos RigiFlex?, que podem ser fabricados em cobre ou alumínio, dependendo dos requisitos do cliente. Com um processo de fabricação exclusivo, simples e de fluxo único, a Eaton pode dimensionar o volume para atender a qualquer especificação do cliente.

O barramento RigiFlex? é rígido em algumas áreas, mas flexível em seções que requerem expansão, contração ou grandes mudanças no design do sistema. Essa flexibilidade também funciona bem em todo o conjunto de baterias em áreas que precisam estar de acordo com a expansão e contração durante os ciclos de carga e descarga devido à mudança na espessura das células.

Os barramentos de baixo perfil permitem um design com eficiência de espaço sem dissipadores de calor para economizar peso. A Eaton também pode produzir barramentos com um nível de planicidade ao longo do comprimento que não tem concorrência.

"A montagem de equipamentos fora de estrada é feita, em grande parte, manualmente, pois os robôs têm dificuldade em lidar com cabos redondos, que são difíceis de agarrar", disse Mancuso. "Ao usar os terminais High Power Lock Box, nossos barramentos RigiFlex? melhoram o processo de montagem, a segurança e o tempo para concluir o processo de fabricação e com menos equipamentos e pessoal de montagem."

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia - hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências de crescimento mundial de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e fazendo o que é melhor para nossos acionistas e a sociedade em geral.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário como empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Reportamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga a gente no Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005196/pt/

Contato

Thomas Nellenbach [email protected] (216) 333-2876 (cell)

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags