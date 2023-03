Comunicado do Business Wire :Donaldson Company, Inc.

A Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), líder mundial na produção de soluções inovadoras de filtragem, lançou o produto de filtragem Alpha-Web®. Esta nova tecnologia de filtragem hidráulica melhora significativamente a limpeza do fluido hidráulico, o que pode prolongar a vida útil do componente hidráulico, diminuir o tempo de inatividade e reduzir o custo de propriedade do equipamento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005536/pt/

Os filtros devem enfrentar o desafio de manter a limpeza do fluido e a proteção do sistema contra fluxos que mudam com frequência e prevalecem em condições operacionais do mundo real. A tecnologia de filtragem Alpha-Web apresenta uma camada de fibra fina inédita para reter e bloquear partículas durante mudanças frequentes no fluxo, proporcionando uma melhoria transformacional na proteção de equipamentos hidráulicos. A retenção avançada de contaminantes resulta em óleo mais limpo e ajuda a garantir que o equipamento continue funcionando melhor e durante mais tempo, com menor risco de desgaste, danos e tempo de inatividade não planejado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A filtragem hidráulica está evoluindo. Sabemos que as alterações no fluxo hidráulico podem afetar significativamente o desempenho do filtro. Este foi o motivo por trás do desenvolvimento da norma de teste mais recente e rigorosa da indústria, a ISO 23369. Nosso novo produto Alpha-Web foi criado para satisfazer esta nova norma de teste cíclico", disse Uldis Kreslins, gerente de produtos hidráulicos na Donaldson. "O produto Alpha-Web oferece uma eficiência de filtragem muito maior do que os produtos sintéticos tradicionais e pode ser utilizado em aplicações de baixa, média e alta pressão."

Segundo a tabela de extensão da vida útil do equipamento da Noria Corporation, a autoridade aceita pela indústria em limpeza de fluidos, uma melhoria na limpeza de fluidos em dois códigos ISO pode estender a vida útil de componentes cruciais em 60%. Testes em laboratório mostram que o Alpha-Web melhora a limpeza do fluido hidráulico em dois códigos ISO quanto ao produto sintético padrão, resultando em um fluido hidráulico até quatro vezes mais limpo.

Para mais informação, acesse https://www.donaldson.com/en-us/engine/oem-systems/products/hydraulic/media-technology/alpha-web/ ou entre em contato com Uldis Kreslins, gerente de produtos hidráulicos na Donaldson pelo e-mail [email protected]

Sobre a Donaldson Company, Inc.

Fundada em 1915, a Donaldson (NYSE: DCI) é líder mundial em produtos e soluções de filtragem de tecnologia, atendendo a uma ampla gama de indústrias e mercados avançados. Nossos funcionários diversificados e qualificados em mais de 140 locais em seis continentes fazem parceria com clientes, desde proprietários de pequenas empresas até as maiores marcas de OEM do mundo, a fim de solucionar desafios complexos de filtragem. Descubra como a Donaldson está avançando na filtragem para um mundo mais limpo em www.Donaldson.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230309005536/pt/

Contato

Dave Viertel (952) 887-3165 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags