Benzema não treina com o Real Madrid e é dúvida contra o Espanyol

O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, é dúvida para o jogo de sábado contra o Espanyol em LaLiga, após não ter treinador com o grupo durante a semana.

Segundo fontes do clube merengue, a presença de Benzema contra os catalães pode depender de como ele vai se apresentar na atividade de sexta-feira.

Em um comunicado, o Real Madrid informou que o atacante fez um "trabalho específico no interior das instalações", enquanto a imprensa local fala que ele sofre com dores no tornozelo.

O Real Madrid, segundo colocado de LaLiga a nove pontos do líder Barcelona, enfrenta no sábado o Espanyol, quatro dias antes de receber o Liverpool no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa (vitória por 5 a 2 na ida).

A semana terminará para o time merengue com o superclássico contra o Barça no dia 19 de março, no Camp Nou.

