Wall Street fecha com resultados divergentes

Wall Street fechou nesta quarta-feira com resultados divergentes e o mercado avaliando as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre um potencial aumento dos juros acima do esperado.

O Dow Jones caiu 0,18%, enquanto o Nasdaq subiu 0,40%, e o S&P 500, 0,14%.

