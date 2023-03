Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 8 de março às 05h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas tentam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapa da Ucrânia localizando a linha de frente em Bakhmut, segundo informações verificadas pelo Institute for the Study of War (ISW). (135 x 111 mm) - Disponível

4/ Mapa da Ucrânia localizando os combates que deixaram vítimas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

* Gás-conflito-energia-distribuição-Alemanha-Rússia-Dinamarca-investigação-diplomacia-petróleo: mapa com a zona onde foram detectadas no final de setembro 4 vazamentos de gás nos gasodutos Nord Stream 1 e 2. (90 x 75 mm) - Disponível

* EUA-cinema-prêmio-famosos: os indicados nas principais categorias da 95ª edição do Prêmio da Academia, que serão entregues em Los Angeles, em 12 de março.(180 x 182 mm) - Reenvio disponível

* GB-política-migração-migrantes-França: número de migrantes que atravessam o Canal da Mancha por mês desde 2019. (89 x 62 mm) - Disponível

* Fbl-C3-oitavas-ida: zpresentação das partidas de ida pelas oitavas de final da Liga Europa 2022-2023. (89 x 89 mm) - Reenvio disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags