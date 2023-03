PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MUNDO MULHERES: Mulheres lutam por seus direitos ameaçados em todo o mundo

UCRÂNIA CONFLITO: Grupo paramilitar russo Wagner reivindica controle da parte leste de Bakhmut

MADRI:

Mulheres protestam por seus direitos ameaçados em todo o mundo

Milhares de mulheres vão às ruas nesta quarta-feira (8) para denunciar uma ofensiva global contra seus direitos e exigir o fim da discriminação e dos feminicídios, que aumentam em diversos países.

KIEV:

Grupo paramilitar russo Wagner reivindica captura da parte leste de Bakhmut

O grupo paramilitar russo Wagner reivindicou nesta quarta-feira (8) controlar a parte leste de Bakhmut, cidade que é o epicentro de uma batalha de extrema violência, e onde uma eventual queda deixaria o "caminho aberto" para Moscou no leste da Ucrânia, alertou o presidente Volodimir Zelensky.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

ESTOCOLMO:

UE discute formas de intensificar o envio de munições à Ucrânia

Os ministros da Defesa da União Europeia (UE) iniciaram nesta quarta-feira (8) uma reunião em Estocolmo para discutir os planos de acumular munições no valor de um bilhão de euros (5,4 bilhões de reais) para ajudar a Ucrânia e fazer pedidos conjuntos de mais material bélico.

SIVERSK:

'Lute e vencerá': as histórias das mulheres na linha de frente na Ucrânia

Tetiana é voluntária em um centro de atendimento a soldados ucranianos feridos em Siversk, no leste do país, a uma dezena de quilômetros do front. Ela chega para o turno com as bochechas cobertas de purpurina, porque também trabalha como fonoaudióloga infantil.

RIO DE JANEIRO:

Trabalho análogo à escravidão ainda assombra o Brasil

Choques elétricos, agressões físicas, ameaças de morte... O pesadelo de mais de 200 vítimas do trabalho análogo à escravidão em vinícolas no sul do Brasil chocou todo o país, onde o problema atinge diversos setores de atividade.

LONDRES:

Comparado à Alemanha nazista, governo britânico defende seu plano anti-imigração

O governo britânico defendeu nesta quarta-feira (8) seu controverso projeto de lei sobre migração ilegal diante das críticas generalizadas, inclusive do ex-jogador de futebol Gary Lineker, apresentador da BBC, que comparou o discurso do Executivo sobre os refugiados ao do regime nazista.

JERUSALÉM:

ONU pede o fim imediato do ciclo de violência na Cisjordânia

O enviado da ONU para a paz no Oriente Médio pediu nesta quarta-feira (8) a israelenses e palestinos o fim "imediato" da crescente violência na Cisjordânia ocupada, um dia após uma operação israelense que matou seis pessoas.

NAIRÓBI:

Quenianos transformam lixo eletrônico em próteses biorrobóticas

Dois retratos de Albert Einstein servem de inspiração em um laboratório improvisado nos arredores de Nairóbi, onde dois quenianos autodidatas construíram um braço protético biorrobótico utilizando lixo eletrônico.

GENEBRA:

Grandes marcas de perfume são investigadas por coluio de preços

As autoridades de concorrência europeias e americanas investigam quatro grandes empresas da indústria de perfumes e fragrâncias por conluio para fixar preços e restringir a livre concorrência, anunciou o a agência reguladora suíço nesta quarta-feira (8).

COPENHAGUE:

Dinamarca inaugura no Mar do Norte primeiro cemitério de CO2 importado

Primeiro país do mundo a enterrar CO2 importado do exterior, a Dinamarca inaugurou nesta quarta-feira (8) um local de armazenamento de dióxido de carbono a 1.800 metros de profundidade no Mar do Norte, medida considerada essencial para conter o aquecimento global.

SOLNA:

Educação a céu aberto: as pré-escolas nas florestas dos países escandinavos

Mesmo no inverno, sob chuva ou neve, as pré-escolas dos países escandinavos priorizam o ensino ao ar livre para que as crianças pequenas desfrutem da natureza e aprendam a amá-la desde cedo.

- Acompanhamento das partidas de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões

