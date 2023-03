Negociação entre governo da Colômbia e ELN é transferida para Cuba

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) irão realizar em Cuba a terceira rodada das negociações para pôr fim a quase seis décadas de conflito armado, anunciaram as partes nesta quarta-feira (8), no México, sem informarem a data do encontro.

A nova rodada dará continuidade aos diálogos mantidos no México desde o mês passado. As partes agradeceram ao governo e ao povo cubanos por "seu apoio" à busca pela paz na Colômbia há mais de quatro décadas.

Havana foi sede das negociações que culminaram com a desmobilização, em 2016, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), durante anos a maior guerrilha do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nosso governo tem a honra de aceitar o pedido oficial" do governo do presidente Gustavo Petro e do ELN para continuarem conversando em Havana, tuitou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

As partes concordaram, desde o início, com a itinerância das conversas, que, segundo afirmaram, tiveram "avanços substanciais" no México, após o ciclo inaugural na Venezuela.

bur-axm/cjc;lb/am

Tags