Milan empata em visita ao Tottenham (0-0) e se garante nas quartas da Champions

O Milan resistiu ao Tottenham em Londres, onde empatou em 0 a 0, nesta quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões e avançou às quartas pela primeira vez em mais de uma década.

Com o empate sem gols, a vitória por 1 a 0 na ida no estádio San Siro foi decisiva para dar a vaga ao atual campeão italiano. O gol do hispano-merroquino Brahim Díaz foi, portanto, o único nas duas partidas do confronto.

