Fortaleza encara o Cerro Porteño do Paraguai para ir à fase de grupos da Libertadores

O Fortaleza recebe o Cerro Porteño do Paraguai nesta quinta-feira (9) às 19h de Brasília, no Castelão, no jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores.

Depois de perder o clássico contra o Ceará (2 a 0) pela Copa do Nordeste no fim de semana, o 'Tricolor de Aço' espera virar a página conseguindo um bom resultado em casa para encaminhar a classificação para a fase de grupos do principal torneio continental.

Em sua segunda participação na Libertadores, o time cearense terá pela frente um adversário tradicional do futebol sul-americano, que chega motivado depois de recuperar seu goleiro titular, o brasileiro Jean (ex-Bahia, São Paulo e Atlético Goianiense).

O jogo de volta será no dia 16 de março em Assunção.

Apesar da derrota para o maior rival no domingo, na qual o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda escalou os reservas, o Fortaleza segue líder de seu grupo na Copa do Nordeste, com 15 pontos em sete jogos.

"Estamos com dor, porque um clássico sempre causa dor. Mas nossa cabeça tem que virar completamente porque a nossa partida mais importante agora é de Libertadores", afirmou o treinador, que terá com o retorno de algumas peças importantes.

O polivalente Yago Pikachu e o zagueiro argentino Emanuel Brítez voltam depois de cumprirem suspensão na goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Maldonado do Uruguai, na semana passada.

No entanto, o time ainda não poderá contar com os lesionados Moisés, Pedro Rocha e Lucas Esteves. Além disso, o lateral-direito Dudu está com problemas físicos, embora Tinga, dono da posição, esteja confirmado para o duelo.

O artilheiro Thiago Galhardo deve comandar o ataque, ao lado de Romarinho e do argentino Tomás Pochettino.

O Cerro Porteño, treinado pelo argentino Facundo Sava, respira aliviado com o retorno de Jean.

Desde que o brasileiro se lesionou em 17 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Guaireña pelo Campeonato Paraguaio, seus substitutos não convenceram, apesar de o time não ter perdido desde então.

Miguel Martínez foi titular nos quatro jogos de lá para cá, inclusive nos duelos da segunda fase da Libertadores contra o Curicó Unido do Chile (2-0 no placar agregado), mas foi expulso no clássico contra o Olimpia no último sábado.

O Cerro vencia por 2 a 1 na casa do rival, mas o substituto de Martínez, José Miers, cometeu pênalti na reta final da partida e o time sofreu o empate.

"São situações do futebol, acontece com todos. Poderia ter acontecido comigo", escreveu Jean nas redes sociais em defesa a seus companheiros.

Com o goleiro brasileiro de volta, Sava deve apostar na mesma equipe que derrotou na semana passada o Curicó Unido em Assunção.

Prováveis escalações:

Fortaleza: Fernando Miguel - Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco - Caio Alexandre, Hércules, Lucas Sasha, Romarinho - Tomás Pochettino - Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cerro Porteño: Jean - Alberto Espíndola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas - Claudio Aquino, Ángel Cardozo, Wilder Viera, Federico Carrizo - Diego Churín, Robert Morales. Técnico: Facundo Sava.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

