Final da Libertadores-2023 será disputada no Maracanã e a da Sul-Americana em Montevidéu

A final da Copa Libertadores da América-2023 será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e a decisão da Copa Sul-Americana, em Montevidéu, anunciou nesta quarta-feira o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Duas partidas únicas que nos inspiram a pensar grande neste 2023!", disse o chefe da entidade que comanda o futebol sul-americano em suas contas nas redes sociais.

A final da Sul-Americana será no dia 28 de outubro na capital uruguaia e a da Libertadores no dia 11 de novembro no Maracanã, informaram oficialmente à AFP fontes da Conmebol.

Ainda não foi definido o estádio que receberá a final da Copa Sul-Americana em Montevidéu, onde o estádio Centenário já sediou as decisões da Copa Libertadores, da Sul-Americana e da Libertadores feminina em 2021.

Em 2020 o Maracanã foi palco de uma final de Libertadores em jogo único, entre Palmeiras e Santos. Naquela ocasião o time alviverde venceu por 1 a 0 e conquistou o bicampeonato.

