Dinamarca inaugura primeiro aterro de CO2 importado no Mar do Norte

Primeiro país do mundo a enterrar CO2 importado do exterior, a Dinamarca inaugura nesta quarta-feira (8) um local de armazenamento de dióxido de carbono a 1.800 metros de profundidade no Mar do Norte, medida considerada essencial para conter o aquecimento global.

O local, uma antiga reserva de petróleo, será inaugurado nesta quarta-feira em fase piloto em Esbjerg (sudoeste) pelo príncipe herdeiro Federico.

O projeto "Greensand", coordenado pela multinacional química britânica Ineos e pela empresa de energia alemã Wintershall Dea, permitirá armazenar até oito milhões de toneladas de CO2 por ano até 2030.

A técnica de captura e armazenamento de carbono (CAC) utilizada na iniciativa dinamarquesa tem sido testada ao redor do mundo e, atualmente, existem mais de 200 projetos em operação ou em desenvolvimento.

O diferencial do projeto Greensand é que, ao contrário dos locais existentes que capturam CO2 de instalações industriais vizinhas, ele utiliza carbono recebido de longas distâncias.

Na prática, o gás é transportado pelo mar até a plataforma de Nini West, na Noruega e transferido para um reservatório a 1,8 km de profundidade.

Para as autoridades dinamarquesas, que aspiram implementar o carbono zero até 2045, trata-se de um "instrumento indispensável na nossa caixa de ferramentas climáticas".

"Como nosso subsolo contém um potencial de armazenamento muito maior do que nossas próprias emissões, também podemos armazenar carbono de outros países", disse à AFP o ministro do Clima e Energia, Lars Aagaard.

O Mar do Norte é uma região adequada para o aterramento, pois conta com muitos oleodutos e reservatórios geológicos que foram deixados vazios após décadas de produção de petróleo e gás.

"Os campos esgotados de petróleo e gás têm muitas vantagens porque estão bem documentados e já existe infraestrutura que provavelmente pode ser reutilizada", conta Morten Jeppesen, diretor do Centro de Tecnologias Marinhas da Universidade Tecnológica da Dinamarca.

Perto do Greensand, a gigante francesa TotalEnergies vai explorar a possibilidade de aterrar no fundo do mar, a mais de dois quilômetros de profundidade, cerca de cinco milhões de toneladas de CO2 por ano até 2030.

Já a Noruega, pioneira na CAC, também receberá toneladas deste gás liquefeito da Europa nos próximos anos. Principal produtor de hidrocarbonetos da Europa Ocidental, o país também possui o maior potencial de armazenamento de CO2 do continente.

No entanto, as quantidades de CO2 que serão armazenadas ainda são pequenas se comparadas ao total das emissões.

De acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente, a União Europeia emitiu 3,7 bilhões de toneladas desses gases em 2020, um nível baixo por ser um ano afetado pela pandemia de coronavírus.

Logo, a CAC, que por muito tempo foi vista como uma solução tecnicamente complicada e cara, agora é vislumbrada como uma medida necessária, tanto pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) quanto pela Agência Internacional de Energia.

No entanto, ela não está livre de efeitos adversos, já que o processo de captura e armazenamento de CO2, que consome muita energia, emite o equivalente a 21% do gás capturado, de acordo com o grupo de estudos australiano IEEFA.

Além disso, a técnica também apresenta riscos de vazamento que podem gerar consequências catastróficas, segundo o IEEFA.

"A CAC não deve ser usada para manter o nível atual da produção de CO2, mas é necessária para limitar o CO2 na atmosfera", explicou Jeppesen.

"O custo de armazenamento de carbono precisa ser reduzido para se tornar uma solução de mitigação duradoura à medida que a indústria amadurece", acrescentou o cientista.

No entanto, a medida não é unânime entre os ativistas do meio ambiente.

"Não resolve o problema e prolonga as estruturas nocivas", afirma Helene Hagel, diretora de energia do Greenpeace Dinamarca.

Para ela, "o método não muda os nossos hábitos mortais. Se a Dinamarca realmente quer reduzir as emissões, deve se preocupar com os setores que produzem grande parte delas, ou seja, o de agricultura e transporte", reforçou.

