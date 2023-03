Comunicado do Business Wire :Tones Products

A Tones Products, uma marca exclusiva de beleza para unhas de propriedade de uma mulher e sediada nos Estados Unidos, anuncia hoje o lançamento de uma nova campanha de mídia social: "Você é perfeita". A iniciativa mostra a beleza da imperfeição na vida cotidiana com pessoas de diversas origens.

A Tones se orgulha de apoiar suas clientes com seu mantra edificador: "Perfeição ao alcance". A empresa, com mais de uma década de experiência no setor, se esforça continuamente para melhorar e evoluir, oferecendo uma ampla gama de produtos para unhas de alta qualidade, incluindo géis, pós, unhas artísticas, ferramentas e acessórios. Enquanto muitas pessoas sentem a pressão de ser, demonstrar e parecer perfeitas em todos os aspectos de suas vidas, a Tones Products, que se orgulha de sua própria busca pela perfeição, incentiva as pessoas a ampliar sua definição de perfeição para abranger tudo o que as faz se sentir bem.

"Na Tones, acreditamos que a beleza não consiste na conformidade com os padrões sociais, mas sim em abraçar a individualidade e ter confiança em sua própria pele", diz Eva Villalobos, proprietária da Tones Products. "Somos todos perfeitamente imperfeitos. Nossa missão é criar produtos que façam você parecer e se sentir bem, como também engrandecer e apoiar você em sua vida diária. 'Você é perfeita' é um lembrete de que todas são lindas do jeito que são".

A campanha vibrante celebra todas as formas de imperfeição nas pessoas comuns, apresentando questões socialmente relevantes como sexualidade, orientação de gênero, idade, direitos das mulheres, escolhas de estilo de vida e bem-estar. De estilo vibrante e escolhas de maquiagem ao caos de trabalhar em casa, as imagens mostram autoconfiança e amor em todos os cenários.

"Estou muito impressionada. [Tones é] a melhor que encontrei em muito tempo", diz Magdalvelisse Zayas, cliente recorrente da Tones. "Sou técnica de unhas e com certeza comprarei cada vez mais da Tones".

A Tones foi inspirada pela vulnerabilidade e força exibidas pelas clientes e outras pessoas em todo o mundo e, portanto, incentiva todas a adotar o mantra fortalecedor da autoaceitação: Você é perfeita.

Sobre a Tones Products

Uma empresa familiar administrada por uma mulher com sede nos EUA, a Tones Products projeta e fabrica suprimentos para unhas em todo o mundo, incluindo géis, pós, unhas artísticas, ferramentas, acessórios e muito mais. Com mais de uma década de experiência compartilhando seus produtos de beleza exclusivos com dezenas de milhares de clientes, a Tones busca melhorar e evoluir continuamente como empresa, incorporando seu mantra: "Perfeição ao alcance".

Para mais informações sobre a Tones Products, visite www.tonesproducts.com ou siga-nos no Instagram @tonesproducts.

Contato

Eva Villalobos [email protected] (786) 869-5603 x1201

