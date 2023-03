Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

A seguir, uma declaração feita por Deborah Gibbins, diretora de operações, Mary Kay Inc., em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005706/pt/

Deborah Gibbins, Mary Kay's Chief Operating Officer (Photo courtesy: Mary Kay Inc.)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

37% das mulheres do mundo inteiro não têm acesso à Internet. Eu sei - também tive que ler isso duas vezes.1

37%!O número é impressionante. Parece impossível. Em nosso mundo sempre ligado, sempre conectado, como é possível que mais de um terço de todas as mulheres do mundo ainda estejam "desconectadas"? Esta realidade chocante, e suas implicações, alimentam o tema do Dia Internacional da Mulher deste ano: "DigitALL: Innovation and technology for gender equality" (Digital para todos: Inovação e tecnologia para a igualdade de gênero).

Como diretora de operações na Mary Kay, eu sei o papel que a tecnologia desempenha em todos os aspectos do negócio - especialmente negócios empreendedores. Para maximizar a oportunidade oferecida pela tecnologia, as habilidades de alfabetização digital são um requisito absoluto para que mulheres empreendedores participem plenamente em nossa economia global. Também são necessárias para o engajamento cívico e social.

As bases para a Quarta Revolução Industrial são digitais e estão sendo definidas agora. Para todos nós esta revolução oferece uma tremenda oportunidade para se tirar proveito da tecnologia e inovação para promover o empreendedorismo e a igualdade das mulheres. Agora é o momento de garantir que as mulheres colham os benefícios desta transformação digital.

A economia digital não vai esperar que ninguém a alcance. A exclusão de mulheres do mundo digital eliminou US$ 1 trilhão do produto interno bruto de países de baixa e média renda na última década.2 Mais uma vez, a mudança não acontece rápido o suficiente para as mulheres.

Podemos corrigir isso. Devemos corrigir isso.

Para alcançar todo o seu potencial, as empreendedoras do mundo inteiro não devem ter apenas acesso às ferramentas digitais que damos por certo, mas devem ter as habilidades e o treinamento certos para usá-las com eficácia.

É por isso que preencher a lacuna de gênero digital é tão pessoal para nós aqui na Mary Kay, uma empresa fundada por uma mulher para as mulheres.

Nossa fundadora, Mary Kay Ash, teve a visão de oferecer às mulheres oportunidades empreendedoras inigualáveis para promoção e sucesso pessoal. Isso significa algo diferente hoje do que significava nos anos 60, mas o mesmo espírito permanece. Como uma empresa de desenvolvimento do empreendedorismo, nosso foco é animar as mulheres empresárias e ensiná-las a lidar com as barreiras que enfrentam ao estabelecer ou expandir seus negócios. A digitalização é uma delas.

Na Mary Kay, estamos determinados a colocar as mulheres empreendedoras no centro da transformação digital.

Aceleramos nossos esforços de inovação digital, e isso inclui revolucionar a capacidade das Consultoras de Beleza Independentes (IBCs) da Mary Kay para liberar todo o seu potencial por meio do aprimoramento digital, desenvolvimento e implementação de ferramentas digitais inovadoras, desde aplicativos premiados com realidade aumentada (AR) até conectar as IBCs com seus clientes de maneiras mais eficazes e contínuas. Não estamos só aprimorando a experiência para a força de vendas independente, mas também para seus clientes no mundo inteiro.

Aqui estão alguns dos exemplos mais recentes de nosso compromisso para empoderar a força de vendas independente da Mary Kay para aproveitar o poder da tecnologia digital:

-- Na Europa, nosso premiado "Link & Learn" é uma plataforma de educação integrada que consiste em um currículo de aprendizagem robusto que as IBCs podem acessar a qualquer hora, em qualquer lugar. Este sistema de aprendizagem interativo e individualizado ajuda as consultoras a colocar os seus sonhos em marcha ao fornecer um currículo baseado em competências com conteúdo relevante e orientado por especialistas, ao mesmo tempo em que as conecta a uma comunidade de consultoras com ideias semelhantes. Isso inclui conteúdo com foco nas principais áreas de competência, que são essenciais para o sucesso em cada etapa da carreira. Com este conteúdo, as consultoras se concentram estrategicamente nos principais temas e adquirem habilidades como habilidades de venda, habilidades de negócios, conhecimento do produto e compreensão do estilo Mary Kay. A Mary Kay recebeu vários prêmios por esta plataforma educacional, incluindo uma cobiçada classificação ouro na categoria Educação no "2019 Spring Omni Awards". Em 2021, a Mary Kay Polônia recebeu o prêmio "Empresa Inovadora" pelo programa da revista Home & Market e, em 2018, recebeu o "Prêmio de Excelência Tecnológica" do Brandon Hall Group.

-- A plataforma InTouch® é uma plataforma móvel de serviço centralizado que fornece a milhões de IBCs do mundo todo acesso 24 horas às informações e serviços para gerenciar com eficiência seus negócios Mary Kay. Isso inclui muitos recursos para aprimorar seu conhecimento do setor de beleza por meio de educação sobre produtos, habilidades básicas de negócios através de ferramentas de marketing e vendas e uma rede profissional. Com este aplicativo, as IBCs podem acessar informações sobre ingredientes do produto e material para compartilhar com seus clientes ou como uma referência rápida.

-- A plataforma Salesforce.com também foi lançada recentemente em nossos mercados Mary Kay por meio do site Mary Kay InTouch para possibilitar um uso mais contínuo da tecnologia digital nas operações diárias, incluindo a realização de pedidos. As IBCs recebem suporte 24 horas, 7 dias por semana, de suas equipes locais da Mary Kay e economizam tempo para se concentrar em tarefas que agregam mais valor aos seus negócios.

-- Mary Kay Mirror Me? é o nosso aplicativo de maquiagem em tempo real usando realidade aumentada para aplicar tendências de maquiagem e produtos de cores para aplicação na vida real. Depois de encontrar a aparência perfeita, as clientes podem adicionar os produtos à sacola de compras e se conectar a uma IBC. Mirror Me? está disponível em regiões da América do Norte, Europa e América Latina.

-- Mary Kay® Skin Analyzer é uma ferramenta que reúne cuidados com a pele e tecnologia na ponta dos dedos. Ela ajuda clientes a entender as características únicas de sua pele e criar uma rotina de cuidados com a pele personalizada. Está disponível em regiões da América do Norte, Ásia-Pacífico e América Latina.

-- E finalmente, o recém-lançado Catálogo Interativo da Mary Kay dá vida aos catálogos Mary Kay com pedidos fáceis de produtos, GIFs, vídeos, listas de desejos compartilháveis, maquiagens instantâneas de realidade aumentada e muito mais. O catálogo está disponível em regiões da América do Norte, Europa e América Latina.

Também acreditamos em colaborações digitais para ajudar as mulheres empreendedoras a tirar proveito do poder da tecnologia digital em todo o mundo. Para isso, unimos forças com:

-- A União Internacional de Telecomunicações (UIT). Em colaboração com a Aceleradora do Empreendedorismo das Mulheres (WEA) e Mary Kay Global, a UIT lançou o Desafio de Inovação Digital WEA para construir ecossistemas facilitadores para mulheres empreendedoras. Este desafio apoia o compromisso da WEA de capacitar 5 milhões de mulheres empreendedoras até 2030. A WEA é uma iniciativa de parceria múltipla sobre o empreendedorismo feminino que reúne 6 agências das Nações Unidas que são a União Internacional de Telecomunicações (UIT), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Centro de Comércio Internacional (ITC), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Pacto Global da ONU (UNGC) e as mulheres da ONU. O pitch final do Desafio será realizado no dia 13 de março , durante a Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW67). Um júri especializado selecionará as 10 melhores práticas e soluções digitais para a criação de um ecossistema mais inclusivo de gênero para start-ups e scale-ups para tratar dos obstáculos que as mulheres empreendedoras enfrentam no desenvolvimento de tecnologias. As vencedoras terão acesso ao Programa Ecossistema de Inovação Digital da UIT, onde receberão capacitação e orientação especializada. Faça a sua inscrição para o evento aqui.

-- Em apoio à WEA, a UIT também trabalha para solucionar a lacuna de habilidades digitais de gênero ao proporcionar às mulheres empreendedoras acesso a módulos de aprendizado gratuitos e de alta qualidade, necessários para avançar na economia digital. A iniciativa será traduzida para vários idiomas e deve ser implementada ao longo de 2023. Com o apoio da Mary Kay, o projeto inclui 17 módulos on-line, incluindo o treinamento geral de habilidades digitais para mulheres empreendedoras aspirantes e experientes; habilidades digitais para mulheres empreendedoras no setor têxtil e de vestuário e habilidades de gestão para mulheres empreendedoras em tecnologia. Esses módulos de aprendizagem proporcionam ampla formação profissional para qualquer mulher empreendedora, independentemente de sua localização ou foco de negócios.

-- Como um produto da WEA, o Centro de Comércio Internacional (ITC)lançou a primeira versão on-line gratuita do Programa de Certificado de Empreendedorismo em 2022 sob o seu programa SheTrades. Desenvolvido pela Mary Kay, o currículo digital de 27 módulos, enriquecido com 200 vídeos, abrange os 7 principais estágios da jornada empreendedora e está disponível em inglês, espanhol, francês e, em breve, árabe e chinês.

-- A Mary Kay também orgulha-se de ser uma criadora de compromissos para a Coalizão de Ação de Geração Igualdade em Tecnologia e Inovação, já que acreditamos no poder de parcerias com várias partes interessadas para desencadear uma transformação digital mais igualitária e diversificada.

E estamos apenas começando. A revolução digital está em andamento. Não vamos perder esta oportunidade de ouro de permitir que mulheres e meninas defendam o empreendedorismo na era digital!

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a sua sonhada empresa de beleza em 1963 com um objetivo: enriquecer as vidas das mulheres. Esse sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 35 países. Como uma empresa de desenvolvimento do empreendedorismo, a Mary Kay assumiu o compromisso de capacitar mulheres em sua jornada por meio da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias inovadores. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com empresas do mundo inteiro com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

1 ITU (2022). Fatos e Números 2022 - A exclusão digital de gênero (itu.int)

2 ONU Mulheres. Progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O instantâneo de gênero 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005706/pt/

Contato

Mary Kay Inc. [email protected] +1-972-687-5332

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags