Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

As empresas no Brasil fizeram grandes investimentos em data lakes e data pipelines, pois reconhecem a necessidade de se tornarem orientadas por dados para a sobrevivência dos negócios, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? Analytics Platforms 2022 para o Brasil mostra que algumas empresas recorreram a plataformas de analytics para superar obstáculos que as impediam de alcançar os resultados esperados de seus projetos de dados. As plataformas de análise integrada e as de governança de dados oferecem uma gama crescente de recursos para ajudar as organizações a obter o máximo das iniciativas de dados.

"Muitas empresas no Brasil estão ansiosas para usar dados para se tornarem mais competitivas, mas alguns projetos nunca entraram em produção devido a desafios comuns", disse Sush Apshankar, líder de analytics do ISG para as Américas. "Os fornecedores de plataformas de análise podem ajudar os clientes a implementar soluções que estabelecem as bases para o sucesso."

Algumas iniciativas falharam porque as empresas não tinham uma estratégia de dados clara para definir objetivos, prioridades e marcos, diz o ISG. As plataformas analíticas incorporadas geralmente possuem recursos automatizados de aprendizado de máquina que permitem que as empresas criem cenários e modelos preditivos sem escrever códigos complexos. Esses recursos oferecem cada vez mais conectores embutidos para bancos de dados de aplicativos para facilitar a integração de dados.

Outros projetos pararam porque as empresas careciam de governança de dados eficaz, diz o relatório. Com registros incompletos ou duplicados, ou dados presos em silos, a implementação de novos sistemas de dados pode exigir uma programação complexa. As plataformas de governança de dados permitem que as organizações automatizem a maioria desses processos, mesmo em fontes de dados que usam formatos diferentes.

"A automação fornecida pelas principais plataformas de governança de dados oferece ganhos significativos em eficiência e visibilidade para empresas com ambientes de dados herdados mal administrados", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research.

Embora vários fornecedores globais ofereçam soluções no Brasil, uma indústria de análise local está surgindo e as empresas têm opções locais domésticas para escolher, diz o ISG. Esses fornecedores podem ofertar algumas vantagens, como redes de parceiros mais fortes, maior familiaridade com as demandas e desafios das empresas locais, e mais conhecimento dos formatos de dados usados no Brasil. Além disso, como os custos e contratos desses fornecedores estão na moeda local, os clientes estão protegidos contra o risco de taxa de câmbio.

O relatório também explora outras tendências em analytics que afetam as empresas no Brasil, incluindo a crescente importância das ferramentas de segurança de dados e a progressiva disponibilidade de ferramentas de modelagem de dados que permitem a programação low-code/ no code.

O relatório ISG Provider Lens? Analytics Platforms 2022 para o Brasil avalia as capacidades de 26 fornecedores em dois quadrantes: Embedded Analytics e Business Analytics Platforms, e Data Governance Platforms.

O relatório nomeia a Qlik e a Semantix como Líderes em ambos os quadrantes. Ele nomeia Assesso, GoodData, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle, SAS e Tableau como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Stibo e Zoho são nomeados como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

Uma versão customizada do relatório está disponível na Assesso.

O relatório ISG Provider Lens? Analytics Platforms 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

