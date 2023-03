Comunicado do Business Wire :BeagleBoard.org

A BeagleBoard.org® Foundation anunciou hoje a disponibilização global da BeaglePlay®, a plataforma de desempenho de código aberto mais adaptável do mercado. Baseada na nossa comprovada abordagem Linux de código aberto, a BeaglePlay® tem uma série de recursos que incluem conectividade embutida com fio e sem fio e a capacidade de se conectar a uma ampla seleção de sistemas de prototipagem e sensores com milhares de opções, bem como interfaces e desempenho de processamento para apoiá-los.

Mais detalhes em www.beagleplay.org.

Aproveitando o processador Texas Instruments AM625 com cores quádruplos Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, subsistemas microcontroladores de baixa latência, o exclusivo MCU CC1352P7 de sub-1 GHz e 2.4-GHz sem fio Texas Instruments SimpleLink? e o módulo WL1807MOD Wi-Fi® Texas Instruments WiLink?, usuários novos e experientes podem usar uma grande variedade de bibliotecas de aplicativos e exemplos da Linux, Zephyr, MicroPython e várias outras estruturas de código aberto para adicionar uma infinidade de sensores, acionadores, indicadores e novas opções de conectividade.

O software da BeaglePlay® contém uma imagem BeagleBoard.org® Debian Linux customizada com área de trabalho pré-instalada, junto com recursos como ponto de acesso via Wi-Fi® e a funcionalidade de gateway BeagleConnect®, dando apoio a opções de desenvolvimento rápidas e flexíveis.

Construa a maior linha de aplicações de desenvolvimento, incluindo:

-- Interface industrial homem-máquina (IHM)

-- Automação de ponto de venda e varejo

-- Sistemas de nuvem de pontos 3D

-- Análise de visão

-- Infraestrutura de veículo e drone

-- Sistemas de exibição 3D reconfiguráveis

-- Equipamento médico

-- Prédios inteligentes e IA de borda

-- Infraestrutura web3 distribuída

O conjunto de recursos da BeaglePlay® permite conectividade com a mais ampla seleção de sistemas de prototipagem e sensores, bem como interfaces com memória e desempenho de processamento em uma solução de baixo custo:

Expansibilidade

-- Cabeçalho MikroBus dando acesso a centenas de sensores Click e acionadores existentes

-- Conector Grove da SEEED Studio, um rico ecossistema de prototipagem padronizada

-- Interface com o SparkFun QWIIC, fornecendo acesso a sensores, LCDs, relays e muito mais

Memória

-- 2GB (1Gbx16) 1600 MHz 3200 Mbps DDR4

-- Flash eMMC de 16GB com interface de alta velocidade

-- Entrada para cartão MicroSD

Interfaces

-- Wi-Fi® / 2.4G, MIMO/5G, SISO via módulo TI WiLink? 8 WL1807

-- Bluetooth® de baixa energia (BLE)/SubG via TI CC1352P7 M4+M0 com firmware BeagleConnect®

-- Interface HS-USB tipo C para entrada de energia e dados

-- Interface HS-USB tipo A

-- Gigabit Ethernet com RJ45

-- Ethernet de par único (SPE) de 10 Mbits e power over data line (PoDL) de 5V/250mA com RJ11

Conectores de tela e câmera

-- HDMI tipo A compatível com até Full-HD/1080P com RGB de 24 bits

-- Conector de câmera FPC de 22 pinos para MIPI CSI de 4 faixas

-- Interface de tela FPC de 40 pinos para OLDI (LVDS)

Interfaces do usuário

-- 1* botão programável pelo usuário, 1* botão de redefinição, 1* botão de energia

-- 1* luz LED de indicação de energia, 5* luzes LED para o usuário

-- 4* conectores de antena U.FL

-- 2* pads JTAG de 10 pinos TAG-CONNECT para conexão de depuração

-- Circuito de relógio de tempo real (RTC) com backup de bateria de célula tipo moeda

AM6254 quádruplo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, subsistema de processador de 1.4 GHz com:

-- Cluster de cores quádruplos Cortex-A53® com Cache L2 compartilhado de 512KB Cada core com DCache L1 de 32KB e ICache L1 de 32KB

-- Arm® Cortex®-M4F de core único a até 400 MHz

-- Arm® Cortex®-R5F de core único

-- 3D GPU; até 2048 x 1080 @60fps, OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

-- Subsistema de unidade programável em tempo real PRUSS de core duplo executado a 333 MHz Totalmente integrado e oferecendo controle de baixa latência dos pinos de IO Aproveite a BeagleBoard.org e outras bibliotecas comunitárias de software

"BeaglePlay®é um lançamento empolgante da família BeagleBoard.org®e permitirá que os protótipos de milhares de aplicações sejam desenvolvidos mais rápido do que nunca", afirmou Christine Long, CEO da BeagleBoard.org® Foundation. "Com esse preço de venda extremamente competitivo e com a facilidade de uso, o trabalho de mais desenvolvedores se tornará diversão!"

Para informações adicionais e links dos distribuidores para compra, acesse https://beagleplay.org.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005094/pt/

[email protected]

