Comunicado do Business Wire :Axelera AI

A Axelera AI, provedora das soluções mais poderosas e avançadas do mundo para IA de borda, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Advantech. Combinando a expertise da Advantech em PCs embutidos e industriais e a tecnologia disruptiva de IA de borda da Axelera AI, juntas as empresas levarão o poder de inferência de uma central de dados aos dispositivos de borda, permitindo que os clientes processem dados em tempo real, reduzindo a latência ao passo em que aumentam a eficiência.

Axelera AI and Advantech Are Teaming up to Bring the Inference Power of a Data Center to Edge Devices (Graphic: Business Wire)

Em apenas 18 meses, a Axelera AI:

-- Desenvolveu o design de dois chips;

-- Apresentou sua plataforma de software e hardware Metis AI de próxima geração;

-- Obteve US$ 37 milhões em financiamento;

-- Criou uma equipe de mais de inovadores (40 PhDs) em 12 países europeus.

No Embedded World, a Axelera AI exibirá seus novos produtos, disponíveis em uma linha de fatores de forma com o padrão da indústria, variando de módulos M.2 a sistemas prontos para visão computacional. Os produtos combinam o poderoso desempenho de processamento com a tecnologia Metis AIPU e a pilha de software Voyager SDK, fácil de usar, a apenas uma fração do custo e do consumo de energia das soluções disponíveis hoje.

"Estamos animados para mostrar nosso progresso no que diz respeito à criação de produtos de visão computacional de próxima geração. A parceria com a Advantech corrobora a magnitude do que a nossa plataforma Metis AI oferece, e estamos honrados com essa parceria. À medida que crescemos, buscamos pessoas talentosas para se juntar à nossa equipe e desenvolver o futuro da IA de borda", afirmou Fabrizio Del Maffeo, CEO da Axelera AI.

Visite a Axelera AI no Salão 2-538 para saber mais sobre seus produtos, a plataforma Metis AI e as oportunidades de parceria. As pré-encomendas dos produtos de visão computacional e IA podem ser realizadas no site Axelera.ai.

Sobre a Axelera AI

A Axelera AI fornece as soluções mais poderosas e avançadas do mundo para inteligência artificial (IA) de borda. Sua revolucionária plataforma Metis? AI - uma solução holística de hardware e software para interferência de IA de borda -, permite que os aplicativos de visão computacional se tornem mais acessíveis, potentes e fáceis de usar do que nunca. Com sede no AI Innovation Center do High Tech Campus em Eindhoven (Holanda), a Axelera AI possui escritórios de P&D na Bélgica, Suíça, Itália e Reino Unido, com mais de 100 funcionários em 12 países. Sua equipe de especialistas em software e hardware de IA vem das principais empresas de IA e empresas da Fortune 500.

Para mais informações sobre a Axelera AI, acesse: www.axelera.ai

