Chileno Magallanes e Independiente Medellín empatam (1-1) na ida da 3ª fase da Libertadores

O chileno Magallanes e o colombiano Independiente Medellín empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, em Rancagua, no Chile, em jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores 2023, a última antes da fase de grupos.

Emerson Batalla abriu o placar para o time de Medellín aos 70 minutos de jogo, enquanto Yorman Zapata empatou já nos acréscimos (90+5) para os donos da casa , que conseguiram conquistar um valioso ponto para a partida de volta na semana que vem na Colômbia.

Em sua campanha na Libertadores, o modesto Magallanes - que este ano foi promovido da Primera B - surpreendeu ao eliminar o boliviano Always Ready, com um placar agregado de 6 a 1, na segunda fase do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pa/ma/aam

Tags