Candidato à presidência do Banco Mundial pede novo modelo econômico sustentável

O candidato americano à presidência do Banco Mundial, Ajay Banga, pediu nesta quarta-feira (8) uma renovação do modelo de desenvolvimento econômico para enfrentar melhor as mudanças climáticas.

O mundo não pode continuar "com o velho modelo de um sistema de crescimento com altas emissões", defendeu o atual vice-presidente da General Atlantic, em viagem ao Quênia.

"Não podemos pagar, nem nossos filhos", disse Banga a repórteres em Nairóbi.

O indiano-americano de 63 anos foi indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mês passado, para assumir o posto da instituição financeira internacional após o atual presidente, David Malpass, anunciar que pretende deixar o cargo antes do fim de seu mandato.

O ex-CEO da Mastercard, até agora o único candidato declarado, pede uma maior "adaptação" para frear o aquecimento global, defendendo parcerias com o setor privado.

O Banco Mundial começou a aceitar candidaturas no mês passado em um processo que vai durar até 29 de março.

O Quênia é a segunda escala de uma série de viagens internacionais de Banga, que antes visitou a Costa do Marfim.

Nas próximas semanas, ele planeja se reunir com autoridades da Europa e de países asiáticos, incluindo China, Índia e Japão, além da América Latina.

