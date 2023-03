Brugge demite técnico após goleada sofrida para o Benfica na Champions

Menos de 24 horas depois de ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com uma goleada por 5 a 1 no jogo de volta para o Benfica (7 a 1 no placar agregado), o Brugge anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Scott Parker.

"Scott Parker deixou de ser o técnico do Club Brugge", diz um breve comunicado do clube belga em seu site.

Parker, ex-treinador de Fulham e Bournemouth, chegou ao Brugge em dezembro do ano passado após a demissão de Carl Hoefkens, que não suportou os maus resultados da equipe nas semanas anteriores à Copa do Mundo de 2022, apesar de ter feito grande campanha na fase de grupos da Champions, classificando-se em segundo numa chave com Porto, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid.

Mas em seus 12 jogos como treinador do Brugge, Parker não conseguiu reverter a sequência negativa da equipe, que viveu um pesadelo no Estádio da Luz ao ser derrotada por 5 a 1.

"É uma derrota humilhante e um resultado decepcionante", admitiu o treinador depois da partida, já consciente de que estava na corda bamba.

"Entendo que as pessoas duvidem agora da minha função, não sou tão ingênuo. Tudo o que posso dizer é que estou tentando reverter a situação e criar um time que comece a ganhar de novo. Se vou continuar? Não sou eu quem pode dar a resposta", declarou.

O Brugge, 18 vezes campeão belga, ocupa atualmente a quarta colocação do campeonato nacional, a 21 pontos do líder Genk.

