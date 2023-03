Atlético-MG empata com Millonarios (1-1) na Colômbia na ida da 3ª fase da Libertadores

O Atlético-MG arrancou um empate em 1 a 1 diante do Millonarios, que se mostrou um adversário complicado na luta pela classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores-2023, no jogo de ida da terceira fase do torneio.

Sob chuva no estádio El Campín, em Bogotá, o capitão David Macalister Silva marcou de cabeça o primeiro gol do duelo, aos 42 minutos.

Paulinho empatou no segundo tempo (66) ao vencer a zaga em velocidade e definir por cima do goleiro do time da casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Galo, que conquistou a Libertadores em 2013 e chegou às quartas de final no ano passado, vai precisar vencer na próxima quarta-feira, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O vencedor do duelo entrará em um dos grupos da mais importante competição de clubes do continente, que serão sorteados no dia 27 de março, enquanto o perdedor disputará a mesma fase da Copa Sul-Americana.

das/ma/aam

Tags