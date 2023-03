Ataque com drone deixa quatro mortos no leste da Síria

Quatro pessoas morreram nesta quarta-feira (8) em um ataque com drone no leste da Síria, um setor controlado por grupos pró-Irã, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas em um ataque com drone executado perto de uma fábrica de armas que pertence a grupos pró-Irã e perto de um caminhão repleto de armas em Deir Ezzor", declarou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor da ONG.

O OSDH, que tem sede no Reino Unido e conta com uma ampla rede de fontes na Síria, não determinou quem está por trás do ataque.

A agência oficial síria SANA informou que "vários cidadãos morreram ou ficaram feridos na explosão de uma mina terrestre".

O OSDH afirmou que o ataque teve como alvo uma área da cidade, sob controle do governo sírio, que abriga residências de dirigentes da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, e de membros do Hezbollah libanês que lutam ao lado do exército sírio.

A região de Deir Ezzor, onde os grupos iranianos e aliados de Teerã têm uma forte presença, é um importante ponto de passagem de combatentes, mercadorias e armas procedentes do vizinho Iraque.

