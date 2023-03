Argentino Pedro Cachín estreia com vitória no Masters 1000 de Indian Wells

O argentino Pedro Cachín estreou nesta quarta-feira no Masters 1000 de Indian Wells, no deserto da Califórnia, com uma vitória sobre o veterano georgiano Nikoloz Basilaslhvili em dois sets, parciais de 7-5 e 6-3.

Cachín, que venceu em uma hora e 26 minutos, enfrentará na segunda fase o alemão Alexander Zverev, décimo segundo cabeça-de-chave, que foi dispensado de disputar a primeira fase.

Também nesta primeira rodada o francês Ugo Humbert derrotou o espanhol Bernabé Zapata por 6-2 e 7-6 (8/6).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No torneio WTA-1000, a francesa Alizé Cornet foi derrotada na estreia pela russa Evgeniya Rodina com parciais de 6-2 e 7-5.

-- Resultados desta quarta-feira do torneio de Indian Wells:

- Masculino

Primeira fase

Brandon Nakashima (EUA) x John Isner (EUA) 7-6 (9/7), 6-3

Ilya Ivashka (BLR) x Roman Safiullin (RUS) 6-4, 6-2

Pedro Cachín (ARG) x Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-5, 6-3

Oscar Otte (ALE) x Laslo Djere (SRB) 6-3, 7-5

Ugo Humbert (FRA) x Bernabé Zapata Miralles (ESP) 6-2, 7-6 (8/6)

Marcos Giron (EUA) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 6-3, 7-5

Emil Ruusuvuori (FIN) x Constant Lestienne (FRA) 6-4, 4-1 e abandono

- Feminino

Primeira fase

Anna Blinkova (RUS) x Ann Li (EUA) 6-1, 6-2

Aliaksandra Sasnovich (BLR) x Kaia Kanepi (EST) 6-3, 7-6 (7/5)

Linda Nosková (CZE) x Irina-Camelia Begu (ROM) 7-6 (9/7), 6-1

Dayana Yastremska (UCR) x Anna Bondár (HUN) 6-3, 6-4

Evgeniya Rodina (RUS) x Alizé Cornet (FRA) 6-2, 7-5

Xinyu Wang (CHN) x Elise Mertens (BEL) 6-3, 6-1

meh/ma/aam

Tags