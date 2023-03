Xi Jinping condena 'repressão' ocidental contra a China

O presidente Xi Jinping criticou a "repressão" ocidental contra a China, estimulada na sua opinião pelos Estados Unidos, em um discurso durante a sessão legislativa anual em Pequim, informou a imprensa estatal.

"Países ocidentais liderados pelos Estados Unidos iniciaram uma política de contenção, cerco e repressão contra a China, que provocou severos desafios, sem precedentes, para o desenvolvimento do nosso país", declarou Xi, citado na segunda-feira à noite pela agência estatal de notícias Xinhua.

O chefe de Estado, de 69 anos, que se prepara para iniciar o terceiro mandato presidencial consecutivo, afirmou que nos últimos cinco anos surgiram obstáculos que ameaçam frear o avanço econômico chinês.

Xi acrescentou que a China deve "ter a coragem de lutar ao enfrentar mudanças profundas e complexas no panorama local e internacional", segundo a versão em inglês do discurso aos delegados da Conferência de Consulta Política do Povo Chinês (CCPPC).

Pequim e Washington travaram disputas nos últimos anos no comércio, direitos humanos e outras áreas, mas as relações ficaram ainda mais tensas em fevereiro, quando o governo dos Estados Unidos derrubou um balão chinês que, afirmou, era usado para espionagem, o que a China nega.

Funcionários de alto escalão do governo americano insistem que a China pode invadir Taiwan nos próximos anos, mencionando as manobras militares de Pequim ao redor da ilha de governo autônomo.

A China considera Taiwan como parte de seu território e prometeu retomar a ilha.

O incidente do balão levou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a adiar uma visita diplomática a Pequim, onde pretendia abordar uma série de temas importantes.

