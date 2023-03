Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira (7), afetada por comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, sugerindo que as taxas de juros poderiam subir mais do que o previsto.

O índice industrial Dow Jones perdeu 1,72%, o Nasdaq, de valores tecnológicos, desceu 1,25% e o ampliado S&P 500 baixou 1,53%.

