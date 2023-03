Um morto e vários feridos em operação israelense na Cisjordânia

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta terça-feira (7) durante uma operação do Exército israelense no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.

Conforme publicado pelo ministério nas redes sociais, um homem de 26 anos, Muhammad Wael Ghazaui, morreu após ser baleado no peito.

Ao menos cinco outras pessoas ficaram feridas pelos disparos israelenses, uma delas em estado grave, ao ser atingida no peito, indicou a mesma fonte.

Em nota, o Exército israelense afirmou que realizou uma "operação" no campo de Jenin.

De acordo com várias testemunhas, as forças israelenses cercaram uma casa no campo. Houve intensos confrontos com homens armados entrincheirados na casa, mas também com combatentes palestinos do lado de fora.

Testemunhas indicaram que as forças israelenses dispararam dois foguetes contra a casa.

