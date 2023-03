Um morto e vários feridos em operação israelense na Cisjordânia (Ministério palestino)

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta terça-feira(7) durante uma operação do Exército israelense no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.

Conforme publicado pelo ministério nas redes sociais, um homem de 26 anos morreu após ser baleado no peito e várias outras pessoas ficaram feridas.

Em nota, o Exército israelense afirmou que realizou uma "operação" no campo de Jenin, o que várias testemunhas confirmaram à AFP.

